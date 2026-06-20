Trump predstavil 'letečo Belo hišo'

"To letalo je bilo preoblikovano v letečo Belo hišo na ravni razkošja, kakršne ni videl še nihče," je vidno navdušen Donald Trump dejal v petkovem govoru v bazi Andrews. "Izdelava tega letala je takšna, da ko ga boste videli, ne boste verjeli! Kakovost lesa, kakovost materialov, kakovost motorjev ... so najboljše na svetu, nič ni podobnega." Opisal ga je kot "največje letalo Air Force One, kar jih je bilo kdaj koli zgrajenih." "Leti dlje in hitreje kot katero koli letalo Air Force One!" "Resnično mi je v čast," je še dodal po poročanju BBC-ja in se zahvalil emirju Katarja.

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Izboljšave

Spomnimo. Maja lani je katarska kraljeva družina ameriškemu obrambnemu ministrstvu podarila luksuzni Boeing 747-8 za uporabo kot del flote letal z imenom Air Force One, ki zagotavljajo zračne prevoze za predsednika. Ameriška vojska je zdaj končala njegovo predelavo. Kot poroča BBC, je bila notranjost letala le minimalno spremenjena, zunanjost pa je dobila svežo rdečo, belo, modro in zlato barvo. Modifikacije letala so vključevale nadgradnjo varnostnih in komunikacijskih sistemov, logistične podpore in napredne tehnologije.

Kritike

Ko je lani v medijih odjeknila novica o razkošnem katarskem darilu ZDA, je pri Trumpovih nasprotnikih, pa tudi nekaterih njegovih zaveznikih, sprožilo pravna in etična vprašanja. Kritiki so trdili, da sprejem tako dragocene donacije predstavlja navzkrižje interesov in je lahko protiustaven. Demokrati so posel označili za "očitno korupcijo". Čeprav zvezni zakon določa, da lahko ameriški politiki sprejemajo le darila v vrednosti pod 480 dolarji (420 evri), Bela hiša ves čas vztraja, da je bilo sprejetje letala, vrednega 350 milijonov evrov, zakonito. Trump je med drugim dejal, da bi bilo "neumno zavrniti brezplačno, zelo drago letalo", ker to prihrani denar ameriških davkoplačevalcev. Tudi katarski uradniki so kritike zavrnili.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Katarsko darilo ZDA - boeing 747 US Air force

Katarsko darilo ZDA - boeing 747 US Air force

Katarsko darilo ZDA - boeing 747 US Air force

Katarsko darilo ZDA - boeing 747 US Air force







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