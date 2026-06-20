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Trump predstavil 'letečo Belo hišo'

Washington, 20. 06. 2026 10.14 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
U.Z.
Katarsko darilo ZDA - boeing 747

Ameriški predsednik Donald Trump je javnosti predstavil novo letalo Boeing 747-8, ki ga je katarska vlada lani podarila ZDA. Ameriška vojska je namreč končala predelavo luksuznega letala v rdeči, beli, modri in zlati barvi, katerega vrednost je ocenjena na 400 milijonov dolarjev.

"To letalo je bilo preoblikovano v letečo Belo hišo na ravni razkošja, kakršne ni videl še nihče," je vidno navdušen Donald Trump dejal v petkovem govoru v bazi Andrews. "Izdelava tega letala je takšna, da ko ga boste videli, ne boste verjeli! Kakovost lesa, kakovost materialov, kakovost motorjev ... so najboljše na svetu, nič ni podobnega."

Opisal ga je kot "največje letalo Air Force One, kar jih je bilo kdaj koli zgrajenih." "Leti dlje in hitreje kot katero koli letalo Air Force One!"

"Resnično mi je v čast," je še dodal po poročanju BBC-ja in se zahvalil emirju Katarja.

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Izboljšave

Spomnimo. Maja lani je katarska kraljeva družina ameriškemu obrambnemu ministrstvu podarila luksuzni Boeing 747-8 za uporabo kot del flote letal z imenom Air Force One, ki zagotavljajo zračne prevoze za predsednika.

Ameriška vojska je zdaj končala njegovo predelavo. Kot poroča BBC, je bila notranjost letala le minimalno spremenjena, zunanjost pa je dobila svežo rdečo, belo, modro in zlato barvo. Modifikacije letala so vključevale nadgradnjo varnostnih in komunikacijskih sistemov, logistične podpore in napredne tehnologije.

Kritike

Ko je lani v medijih odjeknila novica o razkošnem katarskem darilu ZDA, je pri Trumpovih nasprotnikih, pa tudi nekaterih njegovih zaveznikih, sprožilo pravna in etična vprašanja. Kritiki so trdili, da sprejem tako dragocene donacije predstavlja navzkrižje interesov in je lahko protiustaven. Demokrati so posel označili za "očitno korupcijo".

Čeprav zvezni zakon določa, da lahko ameriški politiki sprejemajo le darila v vrednosti pod 480 dolarji (420 evri), Bela hiša ves čas vztraja, da je bilo sprejetje letala, vrednega 350 milijonov evrov, zakonito.

Trump je med drugim dejal, da bi bilo "neumno zavrniti brezplačno, zelo drago letalo", ker to prihrani denar ameriških davkoplačevalcev.

Tudi katarski uradniki so kritike zavrnili.

Kdaj bo prvi polet?

Letalo je trenutno v hangarju v letalski bazi Andrews blizu Washingtona in bo opravilo testne polete, preden bo uradno dodano floti Air Force One. Ameriške zračne sile so ob tem sporočile, da bo predsednik novo letalo uporabljal začasno, dokler Boeing ne dostavi svojih dveh dolgo obljubljenih letal VC-25B, ki sta namenjeni dolgoročni uporabi Air Force One, a se je njuna proizvodnja zavlekla, še poroča BBC.

Trump je sicer dejal, da želi, da bi letalo poletelo za 250. obletnico Združenih držav Amerike, 4. julija, na dan neodvisnosti. V petek pa je dejal, da upa, da bo letalo lahko uporabil za potovanje v Turčijo, kjer naj bi se v začetku julija udeležil vrha Nata v Ankari.

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trump letalo darilo katar air force one boeing

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KOMENTARJI17

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Hugh_Mungus
20. 06. 2026 11.26
Ljudje s po 2 službami živijo v avtomobilih, ker ne zaslužijo dovolj za najemnino, on se gre pa razkošna letala. #dekadenca
Odgovori
0 0
tornadotex
20. 06. 2026 11.16
Otrok in njegova igračka...
Odgovori
+3
3 0
r h
20. 06. 2026 11.15
Morda pa Katar ve za kakšno malenkost pri letalu, ki je ostalim neznanka. Amerji zelo verjamejo v nebuloze.
Odgovori
+2
3 1
Racional-ec
20. 06. 2026 11.13
Katarci mislijo da si bojo z denarjem kupili prijatelja…ko izraelci postimajo druge bo tut na njih prsla vrsta, se z njihovim letalom jih bojo po grbi udarl.
Odgovori
+0
2 2
Slovenska pomlad
20. 06. 2026 11.10
Kam so padle ZDA!??
Odgovori
+0
3 3
DJ-Pero
20. 06. 2026 11.08
V upanju, da se mu pokvarijo motorji...
Odgovori
+2
5 3
Nidani
20. 06. 2026 11.08
Nič ni zastonj...
Odgovori
+1
3 2
1butnskala
20. 06. 2026 11.05
zelo pomembno
Odgovori
-1
1 2
bohinj je zakon
20. 06. 2026 11.03
Radi mamo Donalda. Vsak dan nekaj novega.
Odgovori
+1
2 1
misekmali
20. 06. 2026 10.56
"Do dna", bi rekli mi pivci.
Odgovori
-2
0 2
20. 06. 2026 10.52
evo povod za vojno in dvig cen nafte
Odgovori
+0
2 2
royayers
20. 06. 2026 10.49
“Darilo”
Odgovori
+2
4 2
Bonaventura
20. 06. 2026 10.25
kakšna ekonomska moč....pa tako malo modrosti....žal
Odgovori
+10
14 4
Rafael Kramar
20. 06. 2026 10.23
Srečno letenje vam želim. Lep avion, zaslužili ste si ga!
Odgovori
-9
9 18
NeXadileC
20. 06. 2026 10.25
S čem si ga je zaslužil?
Odgovori
+16
21 5
Rafael Kramar
20. 06. 2026 10.54
Z uspešnim predsedovanjem in delanjem reda v svetu.
Odgovori
-1
2 3
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