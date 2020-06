Trump predstavil policijsko reformo: boljše usposabljanje in baza nasilnih policistov

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v družbi predstavnikov policije in medijev podpisal izvršni ukaz, s katerim uvaja težko pričakovane spremembe v policiji. Uvodoma je predsednik dejal, da je spoznal številne afroameriške družine, ki so izgubile ljubljene osebe, med drugim sorodnike Antwona Rosea, Bothama Jeana in Ahmauda Arberyja, tekača, ki so ga ubili v zvezni državi Georgia. Kljub temu Trump ni želel komentirati trenutne razprave o rasizmu v ZDA.

Moramo najti skupno stališče, je dejal Trump, ki je še enkrat poudaril, da "odločno nasprotuje radikalnim in nevarnim prizadevanjem za razpustitev policijskih oddelkov". Policiji je izrazil podporo, ob tem pa obsodil roparje, ki proteste po vsej Ameriki "izkoriščajo za ropanje".

"Brez policije je kaos. Američani se strinjajo, da moramo podpreti pogumne moške in ženske v modrem, ki nadzirajo naše ulice in nas varujejo. A hkrati tudi pričakujejo, da izboljšamo preglednost, povečamo odgovornost in vložimo več virov v policijsko usposabljanje," je dejal Trump.

Prizadevanja za konkretno policijsko reformo so se začela po smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je ubil beli policist v Minneapolisu. Po aretaciji je skoraj devet minut klečal na Floydovem vratu, dokler ni ta umrl. Po vsej Ameriki so nato izbruhnili protesti, jeza pa se je okrepila po smrti še enega temnopoltega moškega v policijskem pridržanju. Rayshard Brooks je umrl med aretacijo v Atlanti.