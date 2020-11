Trump prejšnji četrtek načrtoval napad na Iran?

Natančneje, Trump naj bi svoje svetovalce pretekli četrtek spraševal, kakšne so možnosti napada na glavni jedrski objekt Natanz v Iranu. New York Times pri tem navaja štiri vire, šlo naj bi za uradnike.

Do sestanka z ekipo nacionalne varnosti v Ovalni pisarni, na katerem so bili prisotni tudi podpredsednik Mike Pence, državni sekretar Mike Pompeo, vršilec dolžnosti ministra za obrambo Christopher Miller in načelnik štaba združenih poveljstev general Mark Milley, je prišlo dan zatem, ko je Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) sporočila, da je Iran umaknil del svojih centrifug za plemenitenje urana s površja pod zemljo, kar je kršitev določil jedrskega sporazuma. Trump je sicer odstopil iz iranskega jedrskega sporazuma leta 2018.

Iran naj bi imel trenutno že 2,4 tone nizko oplemenitega urana, kar prav tako krši sporazum, ki določa mejo 202,8 kilograma.

Trump naj bi tako svoje svetovalce za nacionalno varnost spraševal, kakšne so njegove možnosti odziva. Tako Pence, Pompeo, Miller in Milley naj bi ga na koncu uspeli prepričati, naj ne izda ukaza za napad na Iran. Kar so utemeljevali predvsem s tem, da bi to vodilo v širši spopad na Bližnjem vzhodu.

Trump namerava umakniti vojake iz Afganistana in Iraka

Možnost napada na Iran pred iztekom Trumpovega mandata še vedno ni izključena, kongresne republikance pa je bolj razburilo poročilo televizije CNN in drugih medijev, da namerava Trump pred odhodom s položaja umakniti vojake iz Afganistana in Iraka. Za zdaj naj bi ga prepričali, da se je odločil za delen umik.

V Afganistanu imajo Američani trenutno med 4500 do 5000 vojakov, v Iraku pa okrog 3000. Trumpov naj bi z izvršnim ukazom, ki se pripravlja zmanjšal število na okrog 2500. Vojaški poveljniki so proti umiku oziroma proti prenaglemu umiku in se zavzemajo za postopnost.