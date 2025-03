Trump prekinil pomoč Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek prišel v Washington, da podpiše sporazum o skupnem izkoriščanju ukrajinskih redkih zemelj in rudnih, izjava za medije v Ovalni pisarni Bele hiše pa se je sprevrgla v javni prepir okrog varnostnih jamstev.

Volodimir Zelenski in Donald Trump

Podpisa sporazuma o izkoriščanju naravnih bogastev Ukrajine potem ni bilo, ker je Trump Zelenskega odslovil. V ponedeljek je Trump, ki skupaj s svojimi političnimi privrženci in sodelavci od Zelenskega zahteva opravičilo dejal, da takšnega odnosa več ne bo dolgo prenašal.

Ista televizija in drugi mediji prav tako poročajo, da je obrambni minister ZDA Pete Hegseth ukazal prekinitev ofenzivnih kibernetskih operacij proti Rusiji, pravosodna ministrica Pam Bondi pa je razpustila posebno delovno skupino FBI za boj proti tujim kampanjam vplivanja, kot je bilo med drugim rusko vpletanje v ameriške volitve leta 2016.

Zamrznjena je tudi vojaška pomoč, ki je bila v tranzitu proti Ukrajini, poroča CNN, ameriški vojaški analitiki pa opozarjajo, da to koristi le Rusiji, ki bo najverjetneje okrepila ofenzivo.

Zvečer so neimenovani uradniki Bele hiše novinarjem povedali, da je pomoč prekinjena, ker preverjajo ali lahko še vedno prispeva k rešitvi. "Predsednik je bil jasen, da se osredotoča na mir. Naši partnerji morajo biti zavezani istemu cilju," je za AFP povedal neimenovani uradnik Bele hiše.

"Mislim, da Zelenski še ni bil tam in mislim, da, odkrito povedano, zdaj še vedno ni tam. Vendar mislim, da bo sčasoma prišel do tega cilja. Moral bo," je v pogovoru za Fox News , ki je bil posnet, še preden je Bela hiša sporočila, da Trump prekinja vojaško pomoč Ukrajini, povedal JD Vance.

"Zelenski bo na koncu pristal na pogovore o miru z Rusijo, " je v ponedeljek dejal podpredsednik ZDA JD Vance . Ponovil je, da Zelenski na nedavnem srečanju ni bil spoštljiv in da je pokazal nepripravljenost sodelovati v mirovnem procesu.

Prav tako je ponovil, da so vrata v Belo hišo Zelenskemu odprta, "dokler se je pripravljen resno pogovarjati o miru". "Ne moreš priti v Ovalno pisarno ali kamor koli drugam in zavrniti samo razpravo o podrobnostih mirovnega sporazuma," je nadaljeval in opozoril, da bosta morala tako Kijev kot Kremelj v mirovnih pogovorih popustiti.