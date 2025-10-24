Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump prekinil trgovinska pogajanja s Kanado, razlog: citiranje Ronalda Reagana

Washington, 24. 10. 2025 08.07 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
5

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek naznanil, da končuje trgovinska pogajanja s Kanado. Kot razlog je navedel oglas vlade v provinci Ontario proti carinam, v katerem naj bi ta na lažniv način citirala nekdanjega predsednika Ronalda Reagana, s čimer da je hotela vplivati na odločanje vrhovnega sodišča ZDA o carinah.

"Fundacija Ronalda Reagana je pravkar objavila, da je Kanada na lažniv način uporabila oglas, ki je ponarejen in v katerem Ronald Reagan negativno govori o carinah," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. "Glede na njihovo neprimerno ravnanje so vsa trgovinska pogajanja s Kanado s tem končana," je naznanil.

Fundacija Ronalda Reagana je pred tem sporočila, da je vlada v Ontariu selektivno uporabila nekatere zvočne in video posnetke iz Reaganovega radijskega nagovora o trgovini iz leta 1987, poročajo tuje tiskovne agencije.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Po navedbah fundacije oglas "napačno predstavlja" to, kar je republikanski predsednik v resnici povedal, organizacija pa "preučuje svoje pravne možnost v tej zadevi".

Po prepričanju Trumpa je bil oglas zasnovan z namenom "vplivati na odločitev vrhovnega sodišča ZDA in drugih sodišč", ki naj bi odločala o njegovih obsežnih carinah proti skorajda vsemu svetu.

"Carine so zelo pomembne za nacionalno varnost in gospodarstvo ZDA," je v objavi na Truth Social poudaril Trump.

Do preobrata v odnosih med severnoameriškima sosedama prihaja nekaj več kot dva tedna po tem, ko se je kanadski premier Mark Carney mudil pri Trumpu v Beli hiši, da bi dosegel omilitev strogih carin. Večina trgovine med državama sicer še poteka v skladu s sporazumom o prosti trgovini Severne Amerike (USMCA).

Donald Trump Kanada trgovinska pogajanja carine Ronald Reagan
Naslednji članek

Pobeg tatov iz Louvra ujela kamera

Naslednji članek

Trump pomilostil ustanovitelja borze kriptovalut Binance

SORODNI ČLANKI

Trump pomilostil ustanovitelja borze kriptovalut Binance

ZDA bodo Izraelu odrekle podporo, če si bo priključil Zahodni breg

S tožbo nad Melanio Trump: želi, da zakonca o Epsteinu odgovarjata pod prisego

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
klop12
24. 10. 2025 08.30
+1
nekdo od "frendov" spet shorta, sej naslednji teden bo spet v long, ko bo infantilnemu bolniku pošla koncentracija in bo pozabil na kanado ter bo rekel, vse je v redu
ODGOVORI
1 0
simc167
24. 10. 2025 08.28
+1
oranžen neotesan otročaj. in nad to spako oranžno je navdušen pukljasti krokar in njegova sekta maloumcev?
ODGOVORI
2 1
gggg1
24. 10. 2025 08.31
In zakaj je zdaj on neotesan, če drugi lažejo?
ODGOVORI
0 0
Fluxx
24. 10. 2025 08.27
+1
Ah spet bo kak prijateljcek zasluzu z delnicam
ODGOVORI
1 0
klop12
24. 10. 2025 08.23
+3
dojenček
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306