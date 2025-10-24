Trump prekinil trgovinska pogajanja s Kanado, razlog: citiranje Ronalda Reagana

Fundacija Ronalda Reagana je pred tem sporočila, da je vlada v Ontariu selektivno uporabila nekatere zvočne in video posnetke iz Reaganovega radijskega nagovora o trgovini iz leta 1987, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Fundacija Ronalda Reagana je pravkar objavila, da je Kanada na lažniv način uporabila oglas, ki je ponarejen in v katerem Ronald Reagan negativno govori o carinah," j e na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. "Glede na njihovo neprimerno ravnanje so vsa trgovinska pogajanja s Kanado s tem končana," je naznanil.

Po navedbah fundacije oglas "napačno predstavlja" to, kar je republikanski predsednik v resnici povedal, organizacija pa "preučuje svoje pravne možnost v tej zadevi".

Po prepričanju Trumpa je bil oglas zasnovan z namenom "vplivati na odločitev vrhovnega sodišča ZDA in drugih sodišč", ki naj bi odločala o njegovih obsežnih carinah proti skorajda vsemu svetu.

"Carine so zelo pomembne za nacionalno varnost in gospodarstvo ZDA," je v objavi na Truth Social poudaril Trump.

Do preobrata v odnosih med severnoameriškima sosedama prihaja nekaj več kot dva tedna po tem, ko se je kanadski premier Mark Carney mudil pri Trumpu v Beli hiši, da bi dosegel omilitev strogih carin. Večina trgovine med državama sicer še poteka v skladu s sporazumom o prosti trgovini Severne Amerike (USMCA).