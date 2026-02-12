Trump preklical znanstveno ugotovitev o podnebnih spremembah

Pravilo, ki ga je dokončno sprejela Agencija za varstvo okolja, razveljavlja vladno izjavo iz leta 2009, znano kot ugotovitev o ogroženosti, ki je določila, da ogljikov dioksid in drugi toplogredni plini ogrožajo javno zdravje in blaginjo, piše AP.

Ugotovitev Obamove administracije, ki jo je Trump zdaj preklical, o ogroženosti je pravna podlaga za skoraj vse podnebne predpise v skladu z Zakonom o čistem zraku za motorna vozila, elektrarne in druge vire onesnaževanja, ki segrevajo planet.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi to lahko sprožilo širšo razveljavitev podnebnih predpisov za elektrarne ter naftne in plinske objekte. Razveljavitev ugotovitve bo "povzročila več opustošenja" kot drugi ukrepi Trumpove administracije za razveljavitev okoljskih predpisov, je za AP komentirala Ann Carlson, profesorica okoljskega prava na Pravni fakulteti UCLA.