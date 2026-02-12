Naslovnica
Tujina

Trump preklical znanstveno ugotovitev o podnebnih spremembah

Ljubljana, 12. 02. 2026 20.11

Avtor:
A.K.
Donald Trump

Trumpova administracija je v četrtek preklicala znanstveno ugotovitev, ki je bila dolgo osrednja podlaga za ukrepe ZDA za regulacijo emisij toplogrednih plinov in boj proti podnebnim spremembam. Gre za najagresivnejšo potezo ameriškega predsednika za odpravo podnebnih predpisov doslej.

Pravilo, ki ga je dokončno sprejela Agencija za varstvo okolja, razveljavlja vladno izjavo iz leta 2009, znano kot ugotovitev o ogroženosti, ki je določila, da ogljikov dioksid in drugi toplogredni plini ogrožajo javno zdravje in blaginjo, piše AP. 

Globalno segrevanje
Globalno segrevanje
FOTO: Shutterstock

Ugotovitev Obamove administracije, ki jo je Trump zdaj preklical, o ogroženosti je pravna podlaga za skoraj vse podnebne predpise v skladu z Zakonom o čistem zraku za motorna vozila, elektrarne in druge vire onesnaževanja, ki segrevajo planet. 

Strokovnjaki opozarjajo, da bi to lahko sprožilo širšo razveljavitev podnebnih predpisov za elektrarne ter naftne in plinske objekte. Razveljavitev ugotovitve bo "povzročila več opustošenja" kot drugi ukrepi Trumpove administracije za razveljavitev okoljskih predpisov, je za AP komentirala Ann Carlson, profesorica okoljskega prava na Pravni fakulteti UCLA. 

trump administracija

Govorila o 'skupnemu sovražniku', Pariz in Berlin zahtevata njen odstop

bibaleze
