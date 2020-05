Trump preložil vrh G7 na jesen

Donald Trump bi na vrhu skupine G7, ki jo sestavljajo, ZDA, Japonska, Nemčija, Velika Britanija, Francija, Kanada in Italija, jeseni gostil še predsednike Rusije, Indije, Južne Koreje in Avstralije. Kot je pojasnil, je trenutna sestava skupine zastarela in ne predstavlja tega, kar se dogaja po svetu.

Novega datuma za vrh ameriški predsednik še nima. Ocenjuje pa, da bi srečanje lahko potekalo septembra, ko se bodo v New Yorku zbrali svetovni voditelji na Generalni skupščini ZN. Letos jih zaradi koronavirusa sicer najverjetneje ne bo veliko. Trump razmišlja tudi o datumu po ameriških volitvah 3. novembra.