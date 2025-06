Trump prepovedal izdajo vizumov tujim študentom na Harvardu

To je še en nezakonit povračilni ukrep Bele hiše, ki krši pravice Harvarda iz prvega amandmaja ameriške ustave, ki ščiti pravico do svobodnega izražanja, je po poročanju medijev sporočil tiskovni predstavnik univerze. Dodal je, da bo Harvard še naprej ščitil svoje študente iz tujine.

Bela hiša je Harvard označila tudi za najboljšo akademsko ustanovo za uradnike kitajske komunistične partije v tujini in omenila, da je leta 2010 na tej univerzi študirala hči kitajskega predsednika Ši Džinpinga . Navedla je še, da številni tuji študenti stojijo za antisemitskimi incidenti.

Po mnenju Bele hiše je imel Harvard v preteklosti veliko povezav s tujino, ki bi lahko vplivale na varnost, ni zagotovil dovolj informacij o nezakonitih dejavnostih študentov in je imel obsežne stike z nasprotniki ZDA, kot je Kitajska.

"Harvard ne poroča v celoti o disciplinskih ukrepih proti tujim študentom in jih ne nadzira resno," je ukrep utemeljila Bela hiša. Ob tem je ponovila obtožbe o domnevnem antisemitizmu in nadaljevanju politike vključevanja. "Predsednik Trump želi, da imajo naše ustanove tuje študente, vendar meni, da morajo biti tuji študenti ljudje, ki lahko ljubijo našo državo," še piše v sporočilu.

Poleg prepovedi izdaje novih, ki velja šest mesecev z možnostjo podaljšanja, je Donald Trump State Departmentu še naročil, naj pregleda doslej izdane vizume študentom na Harvardu, ki ustrezajo določenim kriterijem. Gre za tako imenovane vizume F, M in J.

Trump je vojno proti Harvardu sprožil konec marca, ko je napovedal revizijo okrog devet milijard dolarjev vredne proračunske pomoči univerzi. Nato je ustanovi odvzel 2,2 milijarde dolarjev pomoči in ukinil za 60 milijonov dolarjev pogodb z zvezno vlado. Prejšnji teden je ukinil še preostale pogodbe v vrednosti 100 milijonov dolarjev.

Predsednik ZDA ukrepa proti univerzi Harvard, ker je zavrnila pritiske za spremembe v politiki zaposlovanja, vpisovanja in druge zahteve, od ukinitve politike vključevanja do strogega nadzora nad študenti.

Trump se je pred dnevi ostro in žaljivo odzval na trditev pisatelja in novinarja Michaela Wolffa, da je njegova politika do Harvarda posledica stare užaljenosti, ker je v mladosti zaprosil za vpis na univerzo, ki ga je zavrnila. Trump je zatrdil, da se ni nikoli prijavil na Harvard.

Trumpova administracija je v sredo okrepila tudi pritisk na newyorško univerzo Columbia in ji zagrozila z odvzemom akreditacije, ker naj bi ignorirala nadlegovanje judovskih študentov.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bi univerza z odvzemom akreditacije izgubila dostop do zveznih sredstev, njeni študenti pa ne bi mogli prejemati zveznih štipendij in posojil za šolnino.

Tiskovni predstavnik univerze je v odzivu na grožnjo dejal, da se univerza zaveda pomislekov vlade, ki jih je že obravnavala komisija za visoko šolstvo osrednjega dela ZDA. Dodal je, da je Columbia zavezana boju proti antisemitizmu. "To vprašanje jemljemo resno in še naprej sodelujemo z zvezno vlado, da bi ga rešili," je poudaril po poročanju AFP.

Kritiki Trumpovi vladi očitajo, da obtožbe o antisemitizmu uporablja za napad na univerze.

Trumpova administracija je že preverila 400 milijonov dolarjev financiranja univerze Columbia, zaradi česar je univerza marca napovedala, da bo popustila v zvezi z opredelitvijo antisemitizma, nadzorovanjem protestov in izvajanjem nadzora nad določenimi oddelki.