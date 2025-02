Trump prepovedal kovanje bakrenih ameriških centov

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Jure in Peter sta nabirale gobe, ko je prehrana naredila svoje in Peter je moral počepniti in opraviti veliko potrebo. Jure je videl, da Peter ne nosi spodnjih hlač, zato mu je dejal: "Daj, kupi si spodnje hlače. Boš videl, da bo bolj snažno in še bolj toplo!" In res. Peter si je še isti dan kupil spodnje hlače in jih oblekel. Naslednje jutro je šel sam nabirat gobe, ko ga je ponovno pritisnilo. Počepnil je in se pokakal, ne da bi slekel spodnje hlačke. Nato je ugotavljal: "Res je bolj snažno, pa še toplo mi je"