Trump napovedal širitev napadov proti 'narko-teroristom' brez razglasitve vojne

Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju Al Jazeere v četrtek na novinarski konferenci v Beli hiši izjavil, da ZDA za napade na domnevne "narko-teroriste" ne potrebujejo razglasitve vojne. "Ne bomo prosili za razglasitev vojne. Mislim, da bomo preprosto ubili ljudi, ki prinašajo droge v našo državo. V redu? Ubili jih bomo," je dejal Trump in dodal, da so se dosedanji napadi osredotočali na pomorske poti, kmalu pa bodo tarče tudi kopenske lokacije.

V zadnjem tednu je ameriška vojska, kot smo poročali, izvedla napade na vsaj devet plovil v Karibskem morju in Tihem oceanu, pri čemer je bilo ubitih najmanj 37 ljudi. Washington te akcije označuje za del vojaške operacije proti "narko-teroristom," vendar doslej ni predložil dokazov, da bi bili napadeni posamezniki ali plovila povezani s kriminalnimi karteli.

V okviru operacije so ZDA v karibsko regijo napotile vojaške ladje, lovska letala F-35, jedrsko podmornico in več tisoč vojakov. Trumpova administracija obtožuje venezuelskega in kolumbijskega predsednika sodelovanja v trgovini z drogami, kar obe vladi ostro zanikata.

Venezuela je napade označila za del ameriškega načrta za odstranitev predsednika Nicolása Madura z oblasti. Maduro je v sredo izjavil, da ima venezuelska vojska na voljo 5.000 ruskih protiletalskih raket, s katerimi naj bi se branila pred morebitnim ameriškim posredovanjem, piše Al Jazeera.

V sredo je tudi ameriški bombnik B-1B preletel območje nad Karibskim morjem v bližini venezuelske obale, to je bil že drugi takšen polet v enem tednu. Trump je poročila o bombnikih najprej označil za "napačna," a je dodal, da "ZDA z Venezuelo na več področjih niso zadovoljne."