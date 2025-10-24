Svetli način
Tujina

Trump napovedal širitev napadov proti 'narko-teroristom' brez razglasitve vojne

Washington, 24. 10. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
9

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da ZDA za napade na domnevne "narko-teroriste" ne potrebujejo kongresne razglasitve vojne. Po vrsti letalskih in pomorskih napadov na ladje v Karibskem morju in Tihem oceanu je napovedal, da bodo tarče napadov kmalu tudi kopenske lokacije. Trumpove izjave in ameriški vojaški ukrepi so sprožili ostre odzive v Latinski Ameriki, kjer številne države Washington obtožujejo kršenja mednarodnega prava in izvajanja zunajsodnih usmrtitev.

Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju Al Jazeere v četrtek na novinarski konferenci v Beli hiši izjavil, da ZDA za napade na domnevne "narko-teroriste" ne potrebujejo razglasitve vojne. "Ne bomo prosili za razglasitev vojne. Mislim, da bomo preprosto ubili ljudi, ki prinašajo droge v našo državo. V redu? Ubili jih bomo," je dejal Trump in dodal, da so se dosedanji napadi osredotočali na pomorske poti, kmalu pa bodo tarče tudi kopenske lokacije.

Preberi še Tihotapljenje mamil? Ameriška vojska nad domnevne 'narkokartele' v Tihem oceanu

V zadnjem tednu je ameriška vojska, kot smo poročali, izvedla napade na vsaj devet plovil v Karibskem morju in Tihem oceanu, pri čemer je bilo ubitih najmanj 37 ljudi. Washington te akcije označuje za del vojaške operacije proti "narko-teroristom," vendar doslej ni predložil dokazov, da bi bili napadeni posamezniki ali plovila povezani s kriminalnimi karteli.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

V okviru operacije so ZDA v karibsko regijo napotile vojaške ladje, lovska letala F-35, jedrsko podmornico in več tisoč vojakov. Trumpova administracija obtožuje venezuelskega in kolumbijskega predsednika sodelovanja v trgovini z drogami, kar obe vladi ostro zanikata.

Venezuela je napade označila za del ameriškega načrta za odstranitev predsednika Nicolása Madura z oblasti. Maduro je v sredo izjavil, da ima venezuelska vojska na voljo 5.000 ruskih protiletalskih raket, s katerimi naj bi se branila pred morebitnim ameriškim posredovanjem, piše Al Jazeera

V sredo je tudi ameriški bombnik B-1B preletel območje nad Karibskim morjem v bližini venezuelske obale, to je bil že drugi takšen polet v enem tednu. Trump je poročila o bombnikih najprej označil za "napačna," a je dodal, da "ZDA z Venezuelo na več področjih niso zadovoljne."

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum FOTO: AP

 Napade so obsodile številne države Latinske Amerike. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je opozorila, da ameriške operacije v mednarodnih vodah kršijo mednarodno pravo. "Očitno se ne strinjamo. Obstajajo mednarodni zakoni, ki določajo, kako morajo potekati operacije v primeru domnevnega nezakonitega prevoza drog ali orožja v mednarodnih vodah. To smo jasno sporočili vladi Združenih držav," je dejala.

Preberi še Zaostrovanje po napadih na ladje: Kolumbija odpoklicala veleposlanika v ZDA

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je ZDA obtožil izvajanja "zunajsodnih usmrtitev", ki po njegovih besedah predstavljajo kršitev mednarodnega prava.

ZDA Donald Trump narko-teroristi tihi ocean
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alicante1234
24. 10. 2025 11.19
Glavni cilj je menjava oblasti v Venezueli, da bodo Američani prišli do zadnjih velikih zalog nafte in preprečiti da Rusi v roke ne dobijo letališče na otoku La Orchila za svoje strateške bombnike
ODGOVORI
0 0
nebel
24. 10. 2025 11.17
+1
Kmalu bo začel več vojn, kot jih je po njegovem ustavil.
ODGOVORI
1 0
bu?e24 1
24. 10. 2025 11.12
-1
Spet vojna na duhove ,tam pa z karteli bestiči z cia
ODGOVORI
0 1
bu?e24 1
24. 10. 2025 11.12
-1
Pa mosadom
ODGOVORI
0 1
Slovenska pomlad
24. 10. 2025 11.10
+0
Kaj pa o tem menita SDS Breznik,ki raznaša "donacije" podjetja Derby in Hojs,ki je hišo slučajno oddal dilerju?
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
24. 10. 2025 11.07
+1
Bravo Trump. Upam,da ti uspe.
ODGOVORI
2 1
Justice4all
24. 10. 2025 11.06
+1
Nakopal si je najmočnejšega sovražnika...
ODGOVORI
1 0
BIue Dream
24. 10. 2025 10.53
+1
Bravo Trump.
ODGOVORI
3 2
royayers
24. 10. 2025 10.53
-2
torej nadaljevanje zlocinov, usmrtitve brez sojenja. Kako amerisko.
ODGOVORI
1 3
