Trump presenečen nad izidom, krivdo pripisal republikancem in Fox News

Donald Trump je v telefonskem pogovoru za Fox News priznal, da so se "demokrati dobro odrezali". Dodal je, da je bilo "takšno razpoloženje v zraku", a da je kljub temu "malce presenečen".
Dejal je, da namerava sodelovati z demokrati v kongresu, in dodal, da se je v torek pogovarjal z nekaterimi izmed njih, čeprav njihovih imen ni navedel. Na vprašanje, kako bo sodeloval s to stranko, je opozoril na svojo pravico do veta ter jo označil za "nepremagljivo" in "eno močnejših pooblastil, ki jih ima predsednik".
"In po nekaj mesecih vetov bodo poklicali in vprašali: 'Kako naj te stvari uredimo?' In potem bomo sodelovali," je povedal Trump. Pred tem je na omrežju Truth Social objavil fotografijo rdeče kape z napisom 'veto'. V zadnjih dneh je namreč poudarjal, da bo, če bodo demokrati slavili, na njihove predloge vložil veto in jih s tem prisilil v dogovor.
V pogovoru za Fox News je še ocenil, da mu ni treba čutiti osebne odgovornosti za poraz. Krivdo je pripisal nekaterim republikanskim kandidatom, med njimi guvernerju Teksasa Gregu Abbottu, ter dodal, da bo zdaj postal politični komentator in pojasnil, zakaj so po njegovem mnenju določeni kandidati izgubili ali zmagali.
Ob tem je sicer priznal tudi, da je določeno vlogo pri ogromni prevladi demokratov na volitvah odigrala vojna v Iranu, ki je tako med demokratskimi kot republikanskimi volivci v ZDA precej nepriljubljena. Ocenil je, da ljudem "ni všeč, ker morajo za gorivo plačati več". "Za cene goriva je kriv Iran," je zatrdil.
Trump je v nizu zapisov na omrežju Truth Social namenil nekaj kritik Fox News, čeprav je kasneje nastopil v njeni oddaji. Televizijska mreža velja za konservativno in naklonjeno njegovim republikancem, Trump pa ji je pripisal odgovornost za slabe rezultate, saj da preveč pozornosti posveča demokratom.
"Nisem bil na volilnem lističu, če pa bi bil, bi zmagali Z VELIKO RAZLIKO," je nadaljeval na Truth Social. V predvolilni kampanji je sicer večkrat pozval volivce, naj si predstavljajo, da bodo volili zanj, čeprav ga ni med kandidati.
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