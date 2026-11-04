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Trump presenečen nad izidom, krivdo pripisal republikancem in Fox News

Washington, 04. 11. 2026 08.15 pred 19 minutami 2 min branja 11

Avtor:
M.S. STA
Trump objava

Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu na prve izide vmesnih volitev priznal poraz, a je krivdo pripisal zlasti republikanskim kandidatom in medijem. Napovedal je, da je pripravljen sodelovati z demokrati, a hkrati spomnil na svojo pravico do veta.

Donald Trump je v telefonskem pogovoru za Fox News priznal, da so se "demokrati dobro odrezali". Dodal je, da je bilo "takšno razpoloženje v zraku", a da je kljub temu "malce presenečen".

Dejal je, da namerava sodelovati z demokrati v kongresu, in dodal, da se je v torek pogovarjal z nekaterimi izmed njih, čeprav njihovih imen ni navedel. Na vprašanje, kako bo sodeloval s to stranko, je opozoril na svojo pravico do veta ter jo označil za "nepremagljivo" in "eno močnejših pooblastil, ki jih ima predsednik".

"In po nekaj mesecih vetov bodo poklicali in vprašali: 'Kako naj te stvari uredimo?' In potem bomo sodelovali," je povedal Trump. Pred tem je na omrežju Truth Social objavil fotografijo rdeče kape z napisom 'veto'. V zadnjih dneh je namreč poudarjal, da bo, če bodo demokrati slavili, na njihove predloge vložil veto in jih s tem prisilil v dogovor.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

V pogovoru za Fox News je še ocenil, da mu ni treba čutiti osebne odgovornosti za poraz. Krivdo je pripisal nekaterim republikanskim kandidatom, med njimi guvernerju Teksasa Gregu Abbottu, ter dodal, da bo zdaj postal politični komentator in pojasnil, zakaj so po njegovem mnenju določeni kandidati izgubili ali zmagali.

Ob tem je sicer priznal tudi, da je določeno vlogo pri ogromni prevladi demokratov na volitvah odigrala vojna v Iranu, ki je tako med demokratskimi kot republikanskimi volivci v ZDA precej nepriljubljena. Ocenil je, da ljudem "ni všeč, ker morajo za gorivo plačati več". "Za cene goriva je kriv Iran," je zatrdil.

Trump je v nizu zapisov na omrežju Truth Social namenil nekaj kritik Fox News, čeprav je kasneje nastopil v njeni oddaji. Televizijska mreža velja za konservativno in naklonjeno njegovim republikancem, Trump pa ji je pripisal odgovornost za slabe rezultate, saj da preveč pozornosti posveča demokratom.

"Nisem bil na volilnem lističu, če pa bi bil, bi zmagali Z VELIKO RAZLIKO," je nadaljeval na Truth Social. V predvolilni kampanji je sicer večkrat pozval volivce, naj si predstavljajo, da bodo volili zanj, čeprav ga ni med kandidati.

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KOMENTARJI11

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Roadkill
04. 11. 2026 08.36
Kar naj cvili in se repenči itak je zadnjič, da o tem da ima že vonj po cipresah ne govorim
Odgovori
0 0
Roadkill
04. 11. 2026 08.35
haha luzer
Odgovori
0 0
Posteni
04. 11. 2026 08.34
Seveda je presenecen.. ker ne zivi v realnem svetu..kakopak.. na njegovem mestu nebi priznal izzida.. ajaa .. sej ga ne.. verjetno 🤣
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0 0
jugatneme
04. 11. 2026 08.33
Tipični klovn, še Melanijo bi prodal da ostane v sedlu.... Vsi so krivi samo on ne, za vse svoje neumnosti ki jih zganja že leta.
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0 0
kovanec
04. 11. 2026 08.32
Sedaj bi sodeloval z "butastimi" demokrati, kot jih je imenoval.
Odgovori
0 0
BrezPitt
04. 11. 2026 08.31
Neprecenljivo. Pa obtoži svojo lastno tv, da je kriva poraza:)
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+1
1 0
simc167
04. 11. 2026 08.29
pokvarjenec in totalen norc. in takšnega ogabneža imajo v sekti krokarja za idola!? OGABNO
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+4
4 0
Rock8
04. 11. 2026 08.28
Ne izgovarjaj se,oranžni
Odgovori
0 0
Perrun
04. 11. 2026 08.28
Ene stvari ni naredil, kaj je pričakoval??
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+1
1 0
tech
04. 11. 2026 08.26
"Trump presenečen nad izidom" a res? Kaj je pričakoval, da so ljudje zadovoljni s slabšo in dražjo kvaliteto življenja, ki jim je prinesel.
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+2
3 1
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