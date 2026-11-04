Trump presenečen nad izidom, krivdo pripisal republikancem in Fox News

Donald Trump je v telefonskem pogovoru za Fox News priznal, da so se "demokrati dobro odrezali". Dodal je, da je bilo "takšno razpoloženje v zraku", a da je kljub temu "malce presenečen".

Dejal je, da namerava sodelovati z demokrati v kongresu, in dodal, da se je v torek pogovarjal z nekaterimi izmed njih, čeprav njihovih imen ni navedel. Na vprašanje, kako bo sodeloval s to stranko, je opozoril na svojo pravico do veta ter jo označil za "nepremagljivo" in "eno močnejših pooblastil, ki jih ima predsednik".

"In po nekaj mesecih vetov bodo poklicali in vprašali: 'Kako naj te stvari uredimo?' In potem bomo sodelovali," je povedal Trump. Pred tem je na omrežju Truth Social objavil fotografijo rdeče kape z napisom 'veto'. V zadnjih dneh je namreč poudarjal, da bo, če bodo demokrati slavili, na njihove predloge vložil veto in jih s tem prisilil v dogovor.