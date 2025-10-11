Trump prestal zdravniški pregled: odličnega zdravja, ima 'srce 65-letnika'

Po njegovih ocenah je predsednik še naprej sposoben slediti "zahtevnemu dnevnemu urniku brez omejitev".

"Predsednik Trump še naprej kaže odlično splošno zdravstveno stanje. Njegova srčna starost - potrjena mera kardiovaskularne vitalnosti z EKG - se je izkazala za približno 14 let nižjo od njegove kronološke starosti," je v pismu, ki ga je objavila Bela hiša, zapisal zdravnik Sean Barbabella.

Trumpa so v petek zdravstveno pregledali v vojaški bolnišnici Walter Reed na obrobju prestolnice Washington.

Zdravnik je pojasnil, da so opravili vrsto rutinskih pregledov, Trump pa je prejel tudi posodobljeno poživitveno cepivo proti covidu-19 in redno letno cepljenje proti gripi.

Zdravstveni pregled so opravili tri mesece po tem, ko je Bela hiša sporočila, da so zdravniki Trumpu diagnosticirali kronično, vendar nenevarno bolezen ožilja.

Iz Bele hiše so na začetku tega tedna sporočili, da Trumpa čaka "letni" zdravstveni pregled, čeprav je imel takšen pregled že aprila.

"V odlični formi sem, ampak vam bom sporočil. Ampak ne, zaenkrat nimam težav ... Fizično se počutim zelo dobro. Psihično se počutim zelo dobro," je Trump povedal novinarjem v četrtek v Ovalni pisarni.