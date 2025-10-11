Svetli način
Tujina

Trump prestal zdravniški pregled: odličnega zdravja, ima 'srce 65-letnika'

Washington, 11. 10. 2025 09.31 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
12

Ameriški predsednik Donald Trump je "odličnega zdravja", je v petek po opravljenem drugem zdravstvenem pregledu predsednika letos sporočil njegov zdravnik. 79-letnik, ki je najstarejši izvoljeni predsednik v zgodovini ZDA, ima po zdravstvenih ugotovitvah srce 65-letnika.

Trumpa so v petek zdravstveno pregledali v vojaški bolnišnici Walter Reed na obrobju prestolnice Washington.

"Predsednik Trump še naprej kaže odlično splošno zdravstveno stanje. Njegova srčna starost - potrjena mera kardiovaskularne vitalnosti z EKG - se je izkazala za približno 14 let nižjo od njegove kronološke starosti," je v pismu, ki ga je objavila Bela hiša, zapisal zdravnik Sean Barbabella.

Po njegovih ocenah je predsednik še naprej sposoben slediti "zahtevnemu dnevnemu urniku brez omejitev".

Prejel poživitveni odmerek cepiva

Zdravnik je pojasnil, da so opravili vrsto rutinskih pregledov, Trump pa je prejel tudi posodobljeno poživitveno cepivo proti covidu-19 in redno letno cepljenje proti gripi.

Zdravstveni pregled so opravili tri mesece po tem, ko je Bela hiša sporočila, da so zdravniki Trumpu diagnosticirali kronično, vendar nenevarno bolezen ožilja.

Iz Bele hiše so na začetku tega tedna sporočili, da Trumpa čaka "letni" zdravstveni pregled, čeprav je imel takšen pregled že aprila.

"V odlični formi sem, ampak vam bom sporočil. Ampak ne, zaenkrat nimam težav ... Fizično se počutim zelo dobro. Psihično se počutim zelo dobro," je Trump povedal novinarjem v četrtek v Ovalni pisarni.

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vicente
11. 10. 2025 09.56
+3
in pamet osemmesečnega osla
ODGOVORI
3 0
Slovener
11. 10. 2025 09.56
+2
Srce 65 letnika. Kaj pa pamet ?
ODGOVORI
2 0
medŠihtom
11. 10. 2025 09.55
+3
tudi za castra so eno leto pred smrtjo v starosti 89 let rekli da je zdrav da bo živel 150 let.
ODGOVORI
3 0
Arrya
11. 10. 2025 09.53
+3
Popravek: Ima črno srce.
ODGOVORI
3 0
kladivo
11. 10. 2025 09.49
+1
A so mu novo doze varekine dali 🤣 sej je rekel da pomaga
ODGOVORI
2 1
Greznica
11. 10. 2025 09.48
+1
še 3 leta oranžnega in nikoli več ... god help us
ODGOVORI
2 1
Betuul
11. 10. 2025 09.48
+1
Pol je prestal presaditev srca za 65 letnika! Nagaja pa kot 5letnik, k’ se povsod vtika! In je kar naprej potrebno ponavljati: ajs ne tam ; ajsa ne kje,carine ajsasa!
ODGOVORI
2 1
ljubečAZILANT
11. 10. 2025 09.47
-2
Trump in naša Melanii, še 3. Mandat prosim
ODGOVORI
1 3
Puško v koruzo
11. 10. 2025 09.43
+4
Bravo. Zdravsteno stanje predsednika Trumpa se lahko primerja samo še z zdravstvenim stanjem predsednika Kim Junk Una. Ostali so daleč daleč zadaj. 👏👏
ODGOVORI
5 1
Sixten Malmerfelt
11. 10. 2025 09.42
+2
in lul#ka od 90 letnika, ha,ha!kere bučke objavljate!
ODGOVORI
4 2
ljubečAZILANT
11. 10. 2025 09.48
+1
Še kar večji od tvojega
ODGOVORI
1 0
tamiflu
11. 10. 2025 10.00
kaj mu pomaga, če ma večjega, če ga pa uporablja samo še na wc
ODGOVORI
0 0
