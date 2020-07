Trump: Prevzemam odgovornost za pandemijo v ZDA

Ameriški predsednik je boj proti pandemiji mesece prepuščal posameznim zveznim državam, sam pa hkrati z bizarnimi izjavami in trmastim zavračanjem, da bi si nadel masko, oteževal delo guvernerjem. V objavljenem pogovoru mu je na pol ušlo, da je kot predsednik odgovoren za razmere v državi, toda v isti sapi je znova trdil, da je nov izbruh koronavirusa posledica več testov in da bo izginil sam od sebe.

icon-expand Donald Trump se izogba nošenju maske, kar naj bi spodbudilo odpor do njih pri mnogih njegovih volivcih. FOTO: AP

Novinar konservativne televizijske mreže Fox News Chris Wallace v doslej enem najboljših pogovorov z Donaldom Trumpom temu ni pustil, da bi se z zavajanjem ali izmišljevanjem dejstev zlahka izmuznil težkim vprašanjem. Eno od njih je bilo, ali je odgovoren za to, da ZDA nimajo zveznega načrta za boj proti pandemiji. "Vedno prevzemam odgovornost za vse, saj je to na koncu moja služba,"je dejal Trump. Marca se je na podobne pritiske odzval z razvpito izjavo"sploh nisem odgovoren" in za ameriške težave okrivil prejšnjo vlado predsednika Baracka Obame. Po treh mesecih sedanja vlada še vedno nima ukrepov, kako ustaviti širjenje okužb, predsednik pa daje izjemno slab zgled, ko se izmika nošenju maske. To se je prav zaradi njega iz zdravstvene sprevrglo v politično temo, saj je Trump tudi po 3. aprilu, ko je ameriško Središče za na nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) priporočilo nošenje mask, javno izjavil, da tega ne bo storil. Prvič si jo je v javnosti nadel med obiskom vojaške bolnišnice pred dobrim tednom. V CDC pravijo, da bi obvezno nošenje mask za štiri do osem tednov pomagalo obvladati sedanje nezadržno širjenje okužb. Toda predsednik je v pogovoru za Fox News znova zatrdil, da zvezna vlada ne bo prisluhnila nasvetom, saj"želim, da imajo ljudje določeno svobodo", poleg tega pa "se ne strinjam z izjavo, da bo vse izginilo, če bodo vsi nosili maske".

icon-expand Donald Trump pravi, da imata s svetovalcem za boj proti pandemiji dr. Anthonyjem Faucijem (levo) dober odnos, a ga je hkrati označil za "paničarja".

Trump je med pandemijo že imel nekaj – milo rečeno – nenavadnih medicinskih nasvetov, kot je bila zamisel, naj si ljudje vbrizgavajo belilo, po kateri so prekinili serijo njegovih vsakodnevnih novinarskih konferenc o pandemiji. Znova je prišel navzkriž zdr. Anthonyjem Faucijem, glavnim ameriškim epidemiologom, ki je lokalne voditelje pozval, naj bodo"tako odločni, kot je le mogoče" pri uveljavljanju nošenja mask. Bela hiša skuša popraviti škodo, ki si jo je povzročila, ko je z objavo "vrste napak" skušala diskreditirati dr. Faucija. To je sprožilo oster odziv javnosti, ki veliko bolj zaupa strokovnjaku kot predsedniku. A Trump tudi tokrat ni mogel iz svoje kože in je v isti sapi, ko je dejal, da ima "zelo dober odnos" z epidemiologom, tega obtožil, da je"nekoliko paničar". Zmeda v Georgii Panika za zdaj najbolj grabi republikanske politike, saj je postalo jasno, da sta pandemija in katastrofalen odziv vlade nanjo postala hudo breme za ameriško desnico, predvsem za senatorje, ki jih jeseni čakajo volitve. Predsednik, ki hitro izgublja podporo javnosti, se po rezultatih zadnjih anket zdi kot mlinski kamen, ki celotno stranko vleče v globine hudega volilnega poraza. Prav nošenje mask je postalo nekakšen lakmusov papir političnega prepričanja, saj se je iz Bele hiše navzdol razširilo upiranje, ki je najbolj bizarne razsežnosti doseglo v Georgii. Tamkajšnji guverner Brian Kemp je namreč vložil tožbo proti demokratski županji Atlante Keishi Lance Bottoms, ker je ukazala obvezno nošenje mask v največjem mestu zvezne države.

icon-expand Guverner Georgie Brian Kemp s tožbo izpodbija ukaz županje Atlante o obveznem nošenju mask. FOTO: AP

Bottomsova, ki sodi v ožji krog izbrank, med katerimi bo demokratski predsedniški kandidat Joe Biden izbral podpredsedniško kandidatko, je tudi sama okužena s koronavirusom. Po njenih besedah pa bi bilo boje, če bi Kemp državni denar namenil za še več testov in za sledenje okuženih, namesto da ga zapravlja za tožarjenje. Nasveti medicinskih strokovnjakov počasi prodirajo skozi politično meglo v republikanski stranki, saj tudi guvernerji z desnice vse bolj spoznavajo, da brez odločnih ukrepov ne bo mogoče preprečiti okužb in so začeli podpirati nošenje mask ali pa ga že zapovedujejo. Celo Kemp je pozval prebivalce, naj si jih naslednji mesec nadenejo na javnih prostorih, čeprav jim tega (še) za nobeno ceno noče ukazati. Prehlajena mladina Zdi se, da so si na desnici sami skopali jamo, saj se je njihovo prvotno nasprotovanje maskam razširilo med konservativno volilno bazo in preraslo v plaz, ki ga je vse težje obvladovati. Pojavljajo se tako bizarni odzivi, kot so pozivi k javnemu sežiganju mask, kar naj bi bil znak svobode. Medtem ZDA dosegajo nove rekorde po številu novo obolelih, nedelja je bila že 41. dan zapored, ko se je povprečje novo okuženih v sedmih dneh zvišalo. Trump se je skušal porazne statistike otresti z besedami, da je mnogo okuženih mladih, ki "se bodo pozdravili v enem dnevu", ter da "imajo nahod, ki smo ga zabeležili kot (pozitiven) test". Hkrati znova razširja že mnogokrat zavrnjene trditve, da "tudi maske povzročajo težave". Na koncu pa je za dobro mero vseeno dodal: "Verjamem v maske, maske so dobre."

