Tujina

Trump odobrili napotitev vojske v Portland

San Francisco, 21. 10. 2025 06.24 | Posodobljeno pred eno minuto

Ne.M. , STA
Tričlanski senat zveznega prizivnega sodišča v San Franciscu je predsedniku ZDA Donaldu Trumpu dovolil napotitev nacionalne garde v Portland, čeprav je sodišče prve stopnje sklenilo, da ta ukrep ni utemeljen, poročajo ameriški mediji.

Dva sodnika, ki ju je na položaj imenoval Trump, sta ugotovila, da so predsednikove trditve o nasilju v Portlandu morda pretirane, vendar ima kljub temu veljavno podlago za napotitev nacionalne garde.
Prizivno sodišče je odločitev sprejelo z dvema glasovoma proti enemu. Dva sodnika, ki ju je na položaj imenoval Trump, sta ugotovila, da so predsednikove trditve o nasilju v Portlandu morda pretirane, vendar ima kljub temu veljavno podlago za napotitev nacionalne garde, poroča Politico.

Trump trdi, da je Portland zajelo nasilje pred centri zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), zaradi česar agenti Ice ne morejo opravljati svojega dela, to je lov na nezakonite priseljence.

'Sodna veja mora zanemariti politični teater ter odločati na podlagi dejstev'

Zvezna sodnica Karen Immergut, ki jo je na položaj prav tako imenoval Trump, je razsodila, da so predsednikove trditve neutemeljene in mu je prepovedala razporeditev nacionalne garde, država Oregon pa je napovedala pritožbo na celotno prizivno sodišče v San Franciscu, ki je večinoma liberalno.

Dva od treh prizivnih sodnikov sta opozorila, da protesti v Portlandu trajajo več mesecev, mestna policija pa ni odgovorila na nemire, čeprav v Portlandu po poročilih medijev ni nobenih nemirov, proteste pa ustava ne prepoveduje.
Dva od treh prizivnih sodnikov sta opozorila, da protesti v Portlandu trajajo več mesecev, mestna policija pa ni odgovorila na nemire, čeprav v Portlandu po poročilih medijev ni nobenih nemirov, proteste pa ustava ne prepoveduje.

Prizivna sodnica Susan Graber, ki jo je na položaj imenoval demokrat Bill Clinton, je odločitev dveh kolegov opredelila kot absurdno. Zapisala je, da mora sodna veja oblasti zanemariti politični teater in ustrahovanje vlade ter odločati na podlagi dejstev, ne pa propagande in laži.

Opozorila je, da je septembra v Portlandu vsak dan protestiralo morda največ do 30 ljudi in to brez nasilja. "Lonec z mlačno vodo ni lonec z vrelo vodo in ta vam ne more škoditi, četudi je tri ure pred tem vrela," je zapisala sodnica.

Protesti po ZDA
Na vrhovnem sodišču je že vložena pritožba Trumpove vlade na odločitev zveznega prizivnega sodišča v Chicagu, ki je namestitev nacionalne garde v tem mestu blokiralo.

Trump je po odločitvi zvezne sodnice Immergut, da ne sme poslati nacionalne garde Oregona na ulice Portlanda, tja poslal nacionalno gardo iz Kalifornije. Prizivno sodišče je razveljavilo sodničino prepoved namestitve nacionalne garde Oregona, o pritožbi na njeno kasnejšo prepoved nacionalne garde Kalifornije ali nacionalne garde iz katere koli države pa še ni odločalo, poroča Politico.

