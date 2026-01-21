Naslovnica
Tujina

Nepredvidena zamuda Trumpa: zaradi tehnične težave zamenjal letalo

Davos, 21. 01. 2026 06.17 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
N.L. STA
Trump na poti v Davos zaradi tehnične težave zamenjal letalo

Predsednik ZDA Donald Trump se je v torek pozno zvečer po lokalnem času z letalom Air Force One odpravil v Davos, kjer poteka Svetovni gospodarski forum (WEF). Njegovo potovanje proti Evropi se je začelo s težavo, saj se je moralo letalo zaradi tehnične težave vrniti v bazo. Trump se je nato vkrcal na drugo letalo in ponovno odpotoval proti Davosu.

"To bo zanimivo potovanje," je Trump povedal novinarjem, ko je v torek zvečer zapuščal Belo hišo in se odpravljal na letalo za Davos, kamor bo prispel danes zjutraj. "Nimam pojma, kaj se bo zgodilo, ampak dobro ste zastopani," je po poročanju AP dejal predstavnikom medijev.

Potovanje proti Evropi se je za Trumpa sicer začelo s težavami. Na letalu Air Force One je prišlo do manjše tehnične težave.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, je posadka letala Air Force One zaradi previdnosti obrnila letalo in okoli 5. ure po srednjeevropskem času pristala na letalski bazi Joint Base Andrews v zvezni državi Maryland.

Za pristanek so se odločili zaradi manjše električne napake na letalu. Novinarji, ki potujejo s Trumpom, so poročali, da so se luči v kabini po vzletu za kratek čas ugasnile.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je Trump že vkrcal na drugo letalo, s katerim je ob 6. uri po srednjeevropskem času, približno dve uri in pol po prvotnem odhodu, znova odpotoval proti Davosu.

Trump zaradi tehnične okvare zamenjal letalo
Trump zaradi tehnične okvare zamenjal letalo
FOTO: Profimedia
Preberi še Prihaja 'T-rex Trump': Karkoli bodo naredili, jim bom vrnil

Trump je sicer v torek napovedal, da bo ta teden v Davosu z več delegacijami razpravljal o Grenlandiji, pred tem pa je v ponedeljek izrazil prepričanje, da evropski voditelji ne bodo pretirano nasprotovali ameriškemu nakupu tega avtonomnega danskega ozemlja.

Preberi še Davos 2026: Trump, vojna za novi red in svet pod algoritmi

V švicarskem gorskem turističnem središču na 56. letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) pričakujejo več kot 3000 gostov. Med njimi bo rekordnih 64 predsednikov držav oziroma vlad. Udeležbo so potrdili podpredsednik kitajske vlade He Lifeng, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriškega predsednika bo spremljalo najmanj pet ministrov, med njimi državni sekretar Marco Rubio, finančni minister Scott Bessent in Trumpov posebni odposlanec za Bližnji vzhod in Ukrajino Steve Witkoff.

davos švica trump evropa zda grenlandija

KOMENTARJI14

DJ-Pero
21. 01. 2026 08.49
Joooj, zadnjič je tisti model nenatančno streljal, zdaj je letalo ostalo v zraku... Škoda! Svet bi bil skoraj lepši.
Odgovori
+2
2 0
Uroš
21. 01. 2026 08.45
Pišete o Trumpovi zamudi, kaj pa onpobitih protestnikih v Iranu bomo lahko ka izvedeli?
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
21. 01. 2026 08.45
Potem je pristalo? Več sreče prihodnjič.
Odgovori
+4
4 0
brabusednet
21. 01. 2026 08.41
So že socjalisti se ifiltrilali in prčkali po elektroniki,streljali so že vanj.Tako se ni čudit takim in podobnim težavam.
Odgovori
-1
0 1
anatomija
21. 01. 2026 08.39
največja težava je , da se je letalo uspelo vrniti na letališče
Odgovori
+1
1 0
Tomvojo
21. 01. 2026 08.24
Varnostni manever, ane novinarji ne kapirate.
Odgovori
+3
3 0
roten
21. 01. 2026 08.18
Naj se državljanske igre v ZDA prični
Odgovori
0 0
BARK
21. 01. 2026 08.14
Zda se gospodarsko sesuvajo zato na silo prevzemajo drzave edno to jim je še ostalo..surova moč....plus so na robu drzavljanske vojen tako da kdor ne spremlja dogodkov tam čez lahko slepo ploska trumpeljnu......ampak zaman
Odgovori
+5
5 0
inside1
21. 01. 2026 08.13
Če ni to spet ena nova gluma Trumpa. Ja stara letala ima, a je šel dalje z svojim ?. Treba ga ustavit v Davosu, da ne bo preveč samovšečen in da vsi skačejo okoli njega.....
Odgovori
+0
2 2
JanezNovakJohn
21. 01. 2026 08.11
Kri in pepel. Ofce so čisto tiho pred zakolom.
Odgovori
0 0
otki2012
21. 01. 2026 08.09
Žal EU (UVDL) zgubili ste Grenlandijo, oz ste jo zapravili z vašim nenavadnim obnašanjem že od 2022/februar.....
Odgovori
+4
5 1
JanezNovakJohn
21. 01. 2026 08.08
Karma, oznanilo, ....
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
