Nepredvidena zamuda Trumpa: zaradi tehnične težave zamenjal letalo

"To bo zanimivo potovanje," je Trump povedal novinarjem, ko je v torek zvečer zapuščal Belo hišo in se odpravljal na letalo za Davos, kamor bo prispel danes zjutraj. "Nimam pojma, kaj se bo zgodilo, ampak dobro ste zastopani," je po poročanju AP dejal predstavnikom medijev.

Potovanje proti Evropi se je za Trumpa sicer začelo s težavami. Na letalu Air Force One je prišlo do manjše tehnične težave.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, je posadka letala Air Force One zaradi previdnosti obrnila letalo in okoli 5. ure po srednjeevropskem času pristala na letalski bazi Joint Base Andrews v zvezni državi Maryland.

Za pristanek so se odločili zaradi manjše električne napake na letalu. Novinarji, ki potujejo s Trumpom, so poročali, da so se luči v kabini po vzletu za kratek čas ugasnile.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je Trump že vkrcal na drugo letalo, s katerim je ob 6. uri po srednjeevropskem času, približno dve uri in pol po prvotnem odhodu, znova odpotoval proti Davosu.