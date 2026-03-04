Naslovnica
Tujina

Trump pripravlja primer tudi proti začasni venezuelski predsednici?

Washington, 04. 03. 2026 08.52 pred 52 minutami 2 min branja 21

Avtor:
A.K.
Donald Trump in Delcy Rodriguez

Trumpova administracija naj bi po tihoma pripravljala primer proti začasni venezuelski predsednici Delcy Rodriguez. V pripravi naj bi bila tudi kazenska obtožnica. Tako naj bi okrepili svoj vpliv v Caracasu, so povedali štirje viri, seznanjeni z zadevo, poroča Reuters.

Zvezni tožilci so pripravili obtožbe o korupciji in pranju denarja ter Delcy Rodriguez sporočili, da ji grozi pregon, če ne bo še naprej izpolnjevala Trumpovih zahtev po tem, ko so ZDA januarja odstavile nekdanjega venezuelskega voditelja Nicolasa Madura, trdijo Reutersovi viri.

Osnutek obtožnice pripravlja ameriško državno tožilstvo v Miamiju, so povedali viri in dodali, da je ta v pripravi zadnja dva meseca. Preiskava se osredotoča na Rodriguezino domnevno vpletenost v pranje denarja venezuelske državne naftne družbe PDVSA, so povedali trije viri, in zajema dejavnosti med letoma 2021 in 2025. Ministrstvo za pravosodje tega ni želelo komentirati.

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez
FOTO: AP

Rodriguezova se s to grožnjo sooča le dva meseca po prevzemu oblasti po bliskovitem napadu ameriških specialnih sil, ki so ugrabile Madura in dolgoletnega voditelja odpeljale v New York na sojenje zaradi obtožb o narkoterorizmu in trgovini s kokainom. Maduro se je izrekel za nedolžnega in je v priporu v New Yorku do sojenja.

Maduro v New Yorku
Maduro v New Yorku
FOTO: Profimedia

Trump je v javnosti pohvalil Rodriguezovo za sodelovanje z ZDA in Venezuelo v svojem letnem govoru o stanju v državi označil za "našega novega prijatelja in partnerja."

Toda osnutek obtožnice je še en pogajalski adut, ki so ga Združene države dodale, ko poskušajo prisiliti člane venezuelske vlade, nekoč zveste Maduru, da izpolnijo njene želje, piše Reuters.

Venezuelsko ministrstvo za komunikacije se ni odzvalo na Reutersova vprašanja o morebitnih obtožbah, ki se pripravljajo proti Rodriguezovi.

trump rodriguez zda venezuela

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SLObunkeljn
04. 03. 2026 09.55
A zdaj je orangutan svetovni vladar in razsodnik!? Daleč smo prišli ... verjetno do konca.
Odgovori
0 0
BMReloaded
04. 03. 2026 09.52
Lep pogled na borze pa to... Zgleda da se bo moja napoved o USD kot WC papirju uresnicila prej kot cez 5 let kot sem napovedoval...pa to. Posredno povezano tudi s tem clankom...
Odgovori
0 0
Beauceron1
04. 03. 2026 09.45
Valda je nekdo v Ameriki , ki bolje strelja , kot tisti ki mu jo popraskal uho.
Odgovori
+3
3 0
Blue Dream
04. 03. 2026 09.51
ali pa zakaj Iran ne more angažirati enga snajperja da konča te muke
Odgovori
+1
1 0
rdeča petokraka
04. 03. 2026 09.52
Če ni bilo vse igrano?
Odgovori
0 0
rdeča petokraka
04. 03. 2026 09.43
Kdo pa je on, da lahko pripravlja " primer " v drugi državi?
Odgovori
+4
4 0
Blue Dream
04. 03. 2026 09.50
izgleda so se odločili da so eksluzivno samo oni novo mednarodno kazensko sodišče
Odgovori
+3
3 0
Blue Dream
04. 03. 2026 09.42
Škoda da je tisti na strehi zgreši takrat...resnična škoda
Odgovori
+6
6 0
JanezOrban
04. 03. 2026 09.42
Najbolj pokvarjen predcednik v zgodovini ZDA!
Odgovori
+5
5 0
Blue Dream
04. 03. 2026 09.41
Kako lahko ena država USA napiše obtožnico proti predsedniku druge države? to je v nasprotju z mednarodnimi pravili. Sodeluje pa z Netanjahujem za katerim je razpisana tiralica ne mednarodnem kazenskem sodiču zaradi zločinov proti človeštvu med drugim je v obtožnici naveden tudi eden izmed razlogov to je stradanje civilistov
Odgovori
+3
3 0
Blue Dream
04. 03. 2026 09.48
asocialno obnašanje vojaško najmoičnejše država najbrž ne obeta nič dobrega
Odgovori
+1
1 0
sabro4
04. 03. 2026 09.41
še ne dolgo nazaj se je zlgal da z Rodrigesovo zgledno sodelujejo,.........
Odgovori
+3
3 0
LevoDesniPles
04. 03. 2026 09.36
lol ko amerikanosom končno utrga je pač na svetu pestro dogajanje XD.. bog ti ga vedi če bo človeštvo dočakalo leto 2050
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
04. 03. 2026 09.30
Zadne cajte nč ne omenja Grenlandijo, kok to!?
Odgovori
+4
4 0
Wolfman
04. 03. 2026 09.29
Amerika first, Amerika prvo!!! Lažnivec, lagal in laže doma aneričanom in vsem po svetu ta PDFLski zločinec in izraelska sluga!
Odgovori
+3
4 1
Sl0venc
04. 03. 2026 09.28
Trump je res prfuknyen. On se je znebil Madura, ker on ni hotel dajati nafte Ameriki in židom, potem je nastavil to žensko za predsednico. Trump je toliko za mir kot Netanjahu.
Odgovori
+2
3 1
Ve?ni optimist
04. 03. 2026 09.40
Kuj nekaj tjav t tri dni, ... pametujete, ...
Odgovori
0 0
Rado Jarni
04. 03. 2026 09.24
Tale slovenski zet (naši ponosni desničarji), je pacient. Čakam, kdaj se bo okronal za kralja.
Odgovori
+4
4 0
Bozjidar
04. 03. 2026 09.23
Vsepovsod se vtikuje,razen v domaci spalnici
Odgovori
+3
4 1
M_teoretik
04. 03. 2026 09.14
ZDA in Izrael s temi napadi najverjetneje kršili: 📌 Člen 2(4) Ustanovne listine ZN – prepoved uporabe sile brez samooobrambe ali odobritve VS ZN, 📌 temeljne norme mednarodnega humanitarnega prava – zaščita civilistov in civilne infrastrukture, 📌 konvencijo o zaščiti mednarodno zaščitenih oseb, če so njihovi voditelji cilj. Po vsem tem je nezaslišano, da so po takšnih kršitvah sploh dovoli vodenje zasedanja VS!?
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
04. 03. 2026 09.05
Fintirajo, da nebi narod mislu, da je izdajalka!?
Odgovori
-1
1 2
