Trump pripravlja primer tudi proti začasni venezuelski predsednici?

Zvezni tožilci so pripravili obtožbe o korupciji in pranju denarja ter Delcy Rodriguez sporočili, da ji grozi pregon, če ne bo še naprej izpolnjevala Trumpovih zahtev po tem, ko so ZDA januarja odstavile nekdanjega venezuelskega voditelja Nicolasa Madura, trdijo Reutersovi viri.
Osnutek obtožnice pripravlja ameriško državno tožilstvo v Miamiju, so povedali viri in dodali, da je ta v pripravi zadnja dva meseca. Preiskava se osredotoča na Rodriguezino domnevno vpletenost v pranje denarja venezuelske državne naftne družbe PDVSA, so povedali trije viri, in zajema dejavnosti med letoma 2021 in 2025. Ministrstvo za pravosodje tega ni želelo komentirati.
Rodriguezova se s to grožnjo sooča le dva meseca po prevzemu oblasti po bliskovitem napadu ameriških specialnih sil, ki so ugrabile Madura in dolgoletnega voditelja odpeljale v New York na sojenje zaradi obtožb o narkoterorizmu in trgovini s kokainom. Maduro se je izrekel za nedolžnega in je v priporu v New Yorku do sojenja.
Trump je v javnosti pohvalil Rodriguezovo za sodelovanje z ZDA in Venezuelo v svojem letnem govoru o stanju v državi označil za "našega novega prijatelja in partnerja."
Toda osnutek obtožnice je še en pogajalski adut, ki so ga Združene države dodale, ko poskušajo prisiliti člane venezuelske vlade, nekoč zveste Maduru, da izpolnijo njene želje, piše Reuters.
Venezuelsko ministrstvo za komunikacije se ni odzvalo na Reutersova vprašanja o morebitnih obtožbah, ki se pripravljajo proti Rodriguezovi.
