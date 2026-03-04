Trump pripravlja primer tudi proti začasni venezuelski predsednici?

Zvezni tožilci so pripravili obtožbe o korupciji in pranju denarja ter Delcy Rodriguez sporočili, da ji grozi pregon, če ne bo še naprej izpolnjevala Trumpovih zahtev po tem, ko so ZDA januarja odstavile nekdanjega venezuelskega voditelja Nicolasa Madura, trdijo Reutersovi viri. Osnutek obtožnice pripravlja ameriško državno tožilstvo v Miamiju, so povedali viri in dodali, da je ta v pripravi zadnja dva meseca. Preiskava se osredotoča na Rodriguezino domnevno vpletenost v pranje denarja venezuelske državne naftne družbe PDVSA, so povedali trije viri, in zajema dejavnosti med letoma 2021 in 2025. Ministrstvo za pravosodje tega ni želelo komentirati.

Delcy Rodriguez FOTO: AP

Rodriguezova se s to grožnjo sooča le dva meseca po prevzemu oblasti po bliskovitem napadu ameriških specialnih sil, ki so ugrabile Madura in dolgoletnega voditelja odpeljale v New York na sojenje zaradi obtožb o narkoterorizmu in trgovini s kokainom. Maduro se je izrekel za nedolžnega in je v priporu v New Yorku do sojenja.

Maduro v New Yorku FOTO: Profimedia