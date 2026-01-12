Naslovnica
Tujina

Trump pripravljen na srečanje z začasno predsednico Venezuele

Washington/Caracas, 12. 01. 2026 07.34 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Ne.M. STA
Delcy Rodriguez

Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo pohvalil sodelovanje med njegovo vlado in oblastmi v Venezueli, ki jih vodi vršilka dolžnosti predsednika in nekdanja podpredsednica Delcy Rodriguez, potem ko so ZDA z vojaško operacijo v začetku meseca zajele predsednika države Nicolasa Madura. Trump je dodal, da se je pripravljen sestati z njo.

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez
FOTO: AP

"Venezuela resnično dobro deluje. Z vodstvom sodelujemo zelo dobro," je Trump v nedeljo dejal v izjavi za medije na krovu predsedniškega letala Air Force One, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na vprašanje o tem, ali se namerava srečati z Delcy Rodriguez, je dejal, da se bosta "na neki točki" sestala.

Poudaril je še, da ZDA sedaj nadzorujejo Venezuelo, medtem ko vzdržujejo pomorsko blokado, s katero preprečujejo izvoz nafte iz južnoameriške države.

Rodriguez, ki je v dneh po ameriški vojaški operaciji in aretaciji Madura prevzela oblast, je nakazala pripravljenost na sodelovanje z ZDA, vključno s Trumpovimi zahtevami po dostopu do venezuelskih zalog nafte za ameriška naftna podjetja.

Predsednik ZDA je predstavnike naftnih podjetij v petek tudi gostil v Beli hiši, vendar za zdaj ni uspel pridobiti njihovih zavez za obsežne finančne vložke v okviru načrta o ameriškem prevzemu in obnovi venezuelske naftne industrije.

Trump je v petek v Venezuelo poslal delegacijo na pogovore

Trump je ob tem v petek v Venezuelo poslal delegacijo, ki se je s tamkajšnjimi oblastmi pogovarjala o ponovni vzpostavitvi diplomatskih misij v obeh državah. Ameriška diplomatska enota za Venezuelo ima sedež zunaj države in deluje od zaprtja tamkajšnjega veleposlaništva ZDA leta 2019.

Predsednik ZDA je napovedal tudi, da se bo ta teden srečal z opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado. Številne je presenetil, ko je po zajetju Madura dejal, da Machado v domovini ne uživa zaupanja, in tako zavrnil ugibanja o tem, da bi se vrnila v Venezuelo in s podporo ZDA prevzela oblast.

Machado je Trumpu lani posvetila svojo Nobelovo nagrado za mir, vendar s tem očitno ni prepričala predsednika ZDA, ki verjame, da bi si nagrado zaslužil sam, ker je po lastnih besedah končal osem vojn po svetu.

venezuela trump Delcy Rodriguez

'To je odločilen trenutek. Na kocki je več, kot si lahko predstavljamo'

Trump razmišlja o 'zelo odločnih' vojaških ukrepih v Iranu

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
12. 01. 2026 08.59
Gospa pamet v roke,da se Maduro ne pridružiš.Volitve so potrebne z mednarodno kontrolo.Naj narod odloči s kom in kako v boljše življenje za vse.
Odgovori
-1
0 1
Bozjidar
12. 01. 2026 09.13
Ocitno se jeTrump odlocil,da je bolje,da gre denar od nafte v Zda,pacient,ki bo kmalu v ustanovi
Odgovori
0 0
Odisej25
12. 01. 2026 08.31
Resnica zakaj ni postavil Machedo je dosti bolj enostavna. V Venezueli nima podpore. Ne marajo je, ker je pozivala na vojaško okupacijo Venezuele (kar je diametralno nasprotno z mirom) in pozivala je, naj ne vlagajo v venezuelo. S tem pozivom je škodila domačim podjetnikom in predvsem ljudem. Nihče ne mara takih izrazitih izdajalcev domovine in vojnih hujskačev, ki jim cinično podelijo nagrado za mir. Sicer pa so pred njo dobivali nagrado za mir še večji ubijalci.
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
12. 01. 2026 08.18
Lov na ameriške državljane in amreiške zdraharje, agente v Venezueli se je tudi pričel! Tako kartelna kot paravojaške milice in ostali so postavili zapore, barikade in jih lovijo kot zajce.
Odgovori
+0
2 2
Spijuniro Golubiro
12. 01. 2026 08.10
Sedak bodo videli pravi pekel
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
