Tujina

Trump s sinom Ericom in Muskom prispel na Kitajsko

Peking, 13. 05. 2026 16.00 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
N.L. STA
Trump prispel na Kitajsko

Predsednik ZDA Donald Trump je prispel v Peking, kjer se bo jutri in v petek sestal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na letališču ga je z godbo in vojaškimi častmi sprejel podpredsednik Han Zheng. V Trumpovi delegaciji so med drugim njegov sin Eric Trump, milijarder in prvi mož Tesle Elon Musk ter direktor podjetja Nvidia Jensen Huang.

"Predsednika Xija, voditelja z izjemnim ugledom, bom prosil, naj odpre Kitajsko, da bodo ti briljantni ljudje lahko ustvarili magijo in pripomogli, da se bo Ljudska republika dvignila še na višjo raven," je Trump zapisal še pred obiskom.

Ob pristanku na Kitajskem so mu pripravili svečan sprejem z rdečo preprogo, po kateri se je sprehodil skozi špalir, Kitajci pa so mahali s kitajskimi in ameriškimi zastavicami. Za Trumpom sta hodila njegov sin Eric in Elon Musk.

Ameriškega predsednika je na letališču sprejel kitajski podpredsednik Han Zheng, kar poznavalci ocenjujejo kot velik znak spoštovanja. Leta 2017, ko je Trump prav tako obiskal Kitajsko, so na sprejem poslali državnega svetnika Yang Jiechija, ki ima občutno nižjo politično funkcijo. Han se je sicer udeležil tudi Trumpove inavguracije, poroča BBC.

Trump na Kitajskem 2017
FOTO: AP

V Trumpovi delegaciji je več direktorjev tehnoloških podjetij, kar kaže na to, da bodo poslovni odnosi v ospredju obiska.

Pogovori med svetovnima velesilama bodo zagotovo pomembni, čeprav se je obseg trgovine med državama v zadnjih letih, predvsem na račun trgovinskih vojn, tarif in drugih omejitev, zmanjšal. Če je bila izmenjava leta 2022 vredna več kot 690 milijard, je lani znašala slabih 417 milijard dolarjev. Pomenljiv je tudi podatek, da so ZDA lani od Kitajcev več blaga kupile, kot pa jim ga prodale.

Američani naj bi svoje poslovne priložnosti videli predvsem v pridelavi soje in govedine ter pri svojem proizvajalcu letal Boeingu.

V programu skupno fotografiranje, čajanka, delovno kosilo

Program predvideva, da se bosta v četrtek srečala predsednika, sledijo pogovori in zvečer slovesna večerja za obe delegaciji.

V petek se bosta Trump in Xi rokovala in fotografirala na sedežu Komunistične stranke. Ko Kitajci tuje državnike povabijo na to mesto, je to pogosto znak bližine in naklonjenosti.

Sledi še eno srečanje Trumpa in Xija ter čajanka in delovno kosilo. Trumpa na letališču pred odhodom čaka še zaključna slovesnost.

Beseda tudi o Iranu

Ameriški predsednik je pred odhodom sicer napovedal, da bo s Xijem govoril tudi o Iranu, čeprav ZDA pomoči Pekinga pri končanju vojne proti islamski republiki po njegovih besedah ne potrebujejo. Ena od tem bo bržkone tudi vprašanje Tajvana, ki ga Kitajska vidi kot največjo točko tveganja v odnosih z ZDA.

Medtem so se danes v Južni Koreji predstavniki obeh držav sestali na trgovinskih in gospodarskih posvetovanjih. Ameriško stran je med drugim zastopal finančni minister Scott Bessent, kitajsko pa podpredsednik vlade He Lifeng. Podrobnosti pogovorov niso znane.

Donald Trump Kitajska Xi Jinping Elon Musk trgovinski odnosi

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

25.maj
13. 05. 2026 17.16
ta ima rad pomp kot naš nekdanji ljubljeni vodja
jugatneme
13. 05. 2026 17.09
A Melanija je tud zraven? Kdo mu bo dal tabletko, da ne bo preveč ropotal in penil?
MasteRbee
13. 05. 2026 17.08
Skratka previdnost in pripravljenost sta na obeh straneh na mestu, a ne iz pozicije podrejenosti, temveč enakovrednega partnerstva....napaka bi bila, da Kitajska podceni moč ZDA.
Bananistanec
13. 05. 2026 17.14
Prej obratno, Kitajci vejo kaj imajo kavboji, kavbojem se ne sanja kaj imajo Kitajci
brusilec
13. 05. 2026 17.07
trumpi ni nikoli podpisal papirja v, da se odreka poslim, kaj šele njegovi otroci... nakradli so že milijarde denarja.. toliko o močvirju ki ga napaja
bandit1
13. 05. 2026 16.36
Sprejel ga je podpredsednik. Vladota pa sam šef ko pride k njemu. ?????
cekinar
13. 05. 2026 17.06
ja veš kaj ,amerika z žutim ni več tako pomembna za kitajce,ampak je ravno obratno,bog ve le kaj bo Xia prosil tumep na kolenih tokrat.
