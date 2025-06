Trump pritisnil na izraelsko sodišče, pričanje Netanjahuja preloženo

V izdani sodbi, ki jo je objavila Netanjahujeva stranka Likud, je sodišče po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisalo, da je odločitev spremenilo po tem, ko je slišalo argumente premierja, vodje vojaške obveščevalne službe in vodje obveščevalne agencije Mosad.

"Po podanih pojasnilih ... delno sprejemamo prošnjo in na tej stopnji odpovedujemo načrtovana zaslišanja gospoda Netanjahuja" za ta teden, je zapisalo sodišče.

Netanjahujevi odvetniki so sodišče zaprosili, naj ga v naslednjih dveh tednih oprosti pričanja, da bi se lahko osredotočil na varnostna vprašanja po prekinitvi ognja z Iranom in nadaljevanju spopadov na območju Gaze. Sodišču so predložili premierjev urnik, da bi tako dokazali "nacionalno potrebo po tem, da premier posveti ves svoj čas in energijo aktualnim političnim, nacionalnim in varnostnim vprašanjem".

V petek je sodišče to prošnjo zavrnilo, danes pa presodilo drugače.

Ameriški predsednik Donald Trump je predtem sporočil, da ZDA "ne bodo dopuščale" nadaljnjega sodnega pregona Netanjahuja zaradi obtožb o korupciji. "To je politični lov na čarovnice, zelo podoben lovu na čarovnice, ki sem ga moral sam doživljati," je zapisal na svoji platformi Truth Social.

Netanjahu se mu je zahvalil za podporo. "Skupaj bomo naredili Bližnji vzhod spet velik!" je zapisal v odzivu na omrežju X.

Netanjahuju tožilstvo v sodnem postopku, ki poteka od leta 2020, očita, da naj bi skupaj z ženo Saro od milijarderjev v zameno za politične usluge prejela več kot 260.000 dolarjev luksuznega blaga. S sklepanjem dogovorov naj bi si Netanjahu prav tako prizadeval zagotoviti pozitivno poročanje o sebi v dveh izraelskih medijih.

Netanjahu vse obtožbe vztrajno zavrača. Doslej je že večkrat zahteval preložitev sojenja.