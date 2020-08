Trump privržence pozval k bojkotu podjetja Goodyear

"Ne kupujte Goodyearjevih pnevmatik – Naznanili so prepoved kap z napisi 'Naredimo Ameriko ponovno odlično'. Kupite boljše pnevmatike za veliko manj denarja! (To počnejo radikalni levi demokrati. Dva se lahko igrata isto igro in zdaj moramo začeti tudi mi!)," je tvitnil v sredo zjutraj.

S tvitom se je odzval na fotografijo zaposlenega pri Goodyearu v Kansasu, na kateri se jasno vidi gradivo s tečaja spoštovanja raznolikosti. Na diapozitivih je pisalo, da so oblačila v podporo LGBT skupnosti in napisi, kot so "Življenja temnopoltih so pomembna", na delovnem mestu sprejemljiva, medtem ko so napisi, kot so "Vsa življenja so pomembna", "Naredimo Ameriko spet odlično" in podobna, politična sporočila nesprejemljiva.

Iz podjetja Goodyear so po predsednikovem tvitu podali izjavo, v kateri so zapisali, da "omenjenega vizualnega gradiva ni ustvarila ali distribuirala korporacija Goodyear". Dodali so, da sicer svoje sodelavce naprošajo, naj se na delovnem mestu "vzdržijo izražanja v podporo političnim kampanjam za katerega koli kandidata ali politično stranko". Prav tako ne odobravajo nobene oblike zagovarjanja, ki ne spada v področje rasne pravičnosti in vprašanj enakosti.