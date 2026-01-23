Naslovnica
Tujina

Trump proti Iranu poslal vojaške ladje

New York, 23. 01. 2026 06.48

Avtor:
STA
USS Abraham Lincoln

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek novinarjem na letalu Air Force One med povratkom iz Švice v Washington dejal, da je ukazal premik velike flote vojaških ladij v smeri proti Iranu, ki pa je morda ne bo treba uporabiti. Kot je dejal, je ukrep sprejel za vsak slučaj, če bo treba ukrepati proti Teheranu zaradi zatiranja protestnikov.

"Imamo ogromno floto, ki se odpravlja v to smer, in morda je ne bo treba uporabiti," je ameriški predsednik Donald Trump odgovoril na vprašanje o trenutnih razmerah med ZDA in Iranom. "Raje bi, da se ne zgodi nič, vendar jih zelo pozorno spremljamo," je dodal.

Dejal je tudi, da je Iranu zagrozil z vojaško akcijo, po kateri bi se zdeli lanski napadi na iranske jedrske objekte kot mala malica, če bi iranske oblasti izvršile usmrtitve protestnikov, poroča Fox News.

Preberi še V Iranu že 5000 žrtev, oblasti obtožujejo teroriste, izgrednike in ZDA

Zatrdil je, da je osebno ustavil poboj 837 večinoma mladih protestnikov v Iranu, ni pa želel povedati, ali si želi z oblasti odstraniti vrhovnega voditelja Irana ajatole Alija Hameneja. Pri tem je poudaril, da vztraja pri 25-odstotnih carinah na izvoz v ZDA iz vsake države, ki bo trgovala z Iranom.

Proti Perzijskemu zalivu je iz Južnokitajskega morja v začetku tedna odrinila flota vojaških ladij z letalonosilko Abraham Lincoln in trije spremljevalni rušilci. Flota je trenutno v Indijskem oceanu, poroča Fox News.

