Trump proti Iranu poslal vojaške ladje

"Imamo ogromno floto, ki se odpravlja v to smer, in morda je ne bo treba uporabiti," je ameriški predsednik Donald Trump odgovoril na vprašanje o trenutnih razmerah med ZDA in Iranom. "Raje bi, da se ne zgodi nič, vendar jih zelo pozorno spremljamo," je dodal.

Dejal je tudi, da je Iranu zagrozil z vojaško akcijo, po kateri bi se zdeli lanski napadi na iranske jedrske objekte kot mala malica, če bi iranske oblasti izvršile usmrtitve protestnikov, poroča Fox News.