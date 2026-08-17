Trump proti vojaškim vajam z Južno Korejo: 'Pošiljajo sovražno sporočilo'

"Glede na moj zelo dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom nisem zadovoljen, da so se ZDA že pred časom dogovorile za sodelovanje v skupnih vojaških vajah z Južno Korejo," je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. "Te vaje niso le drage, pri čemer velik del stroškov kot običajno krijejo Združene države Amerike, ampak državi, ki je bila, odkar sem predsednik, nenevarna in spoštljiva, pošiljajo povsem neprimerno in sovražno sporočilo." Južna Koreja je tesna zaveznica ZDA že več kot 70 let, državi pa povezuje tudi pogodba o medsebojni obrambi, namenjena predvsem zaščiti Južne Koreje pred Severno Korejo, vse močnejšo vojaško silo, ki ima jedrske konice in medcelinske balistične rakete, piše CNN. Državi pogosto izvajata skupne vojaške vaje, Južna Koreja pa tudi gosti največjo ameriško vojaško bazo v tujini, Camp Humphreys, kjer je nameščenih več deset tisoč vojakov, njihovih družin in južnokorejskih državljanov.

Polkovnik Jang Do-young, direktor za odnose z javnostmi južnokorejskega skupnega štaba in polkovnik Ryan Donald, direktor za odnose z javnostmi poveljstva Združenih narodov, poveljstva združenih sil ter ameriških sil v Koreji. FOTO: AP

Skupne vojaške vaje Ulchi Freedom Shield naj bi se začele danes in trajale deset dni, zasnovane pa naj bi bile tako, da bi se prilagajale razvijajočim se zmogljivostim Severne Koreje ter vključevale usposabljanje za odzivanje na napade z droni, motnje signala GPS in kibernetske napade. Skupni štab južnokorejskih oboroženih sil je za CNN potrdil, da so se vaje v ponedeljek začele po načrtu, vendar ni jasno, ali so bile zaradi Trumpove nenadne napovedi vaje naknadno in v kolikšni meri okrnjene. Južnokorejski predsedniški urad je sporočil, da preučuje Trumpove izjave, in dodal, da bo še naprej sodeloval z ZDA pri podrobnostih, povezanih z vajami, ter pri "ohranjanju trdne skupne obrambne drže". Po podatkih lokalnih oblasti naj bi se vaj udeležilo najmanj 18.000 južnokorejskih vojakov.

Srečanje Trumpa in Kima FOTO: AP