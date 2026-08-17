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Trump proti vojaškim vajam z Južno Korejo: 'Pošiljajo sovražno sporočilo'

Seoul, 17. 08. 2026 08.57 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
N.V. STA
Donald Trump

Predsednik ZDA Donald Trump je le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil, Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za "neprimerne in sovražne". Odločitev je utemeljil s svojimi "zelo dobrimi odnosi" s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom.

"Glede na moj zelo dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom nisem zadovoljen, da so se ZDA že pred časom dogovorile za sodelovanje v skupnih vojaških vajah z Južno Korejo," je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. "Te vaje niso le drage, pri čemer velik del stroškov kot običajno krijejo Združene države Amerike, ampak državi, ki je bila, odkar sem predsednik, nenevarna in spoštljiva, pošiljajo povsem neprimerno in sovražno sporočilo."

Južna Koreja je tesna zaveznica ZDA že več kot 70 let, državi pa povezuje tudi pogodba o medsebojni obrambi, namenjena predvsem zaščiti Južne Koreje pred Severno Korejo, vse močnejšo vojaško silo, ki ima jedrske konice in medcelinske balistične rakete, piše CNN. Državi pogosto izvajata skupne vojaške vaje, Južna Koreja pa tudi gosti največjo ameriško vojaško bazo v tujini, Camp Humphreys, kjer je nameščenih več deset tisoč vojakov, njihovih družin in južnokorejskih državljanov.

Polkovnik Jang Do-young, direktor za odnose z javnostmi južnokorejskega skupnega štaba in polkovnik Ryan Donald, direktor za odnose z javnostmi poveljstva Združenih narodov, poveljstva združenih sil ter ameriških sil v Koreji.
Polkovnik Jang Do-young, direktor za odnose z javnostmi južnokorejskega skupnega štaba in polkovnik Ryan Donald, direktor za odnose z javnostmi poveljstva Združenih narodov, poveljstva združenih sil ter ameriških sil v Koreji.
FOTO: AP

Skupne vojaške vaje Ulchi Freedom Shield naj bi se začele danes in trajale deset dni, zasnovane pa naj bi bile tako, da bi se prilagajale razvijajočim se zmogljivostim Severne Koreje ter vključevale usposabljanje za odzivanje na napade z droni, motnje signala GPS in kibernetske napade.

Skupni štab južnokorejskih oboroženih sil je za CNN potrdil, da so se vaje v ponedeljek začele po načrtu, vendar ni jasno, ali so bile zaradi Trumpove nenadne napovedi vaje naknadno in v kolikšni meri okrnjene. Južnokorejski predsedniški urad je sporočil, da preučuje Trumpove izjave, in dodal, da bo še naprej sodeloval z ZDA pri podrobnostih, povezanih z vajami, ter pri "ohranjanju trdne skupne obrambne drže".

Po podatkih lokalnih oblasti naj bi se vaj udeležilo najmanj 18.000 južnokorejskih vojakov.

Srečanje Trumpa in Kima
Srečanje Trumpa in Kima
FOTO: AP

V svoji objavi na družbenem omrežju je Trump nato omenil tudi svojo prošnjo Južni Koreji, naj pomaga ZDA v vojni proti Iranu. "Čeprav to ni povsem povezano, sem nedavno predsednika Južne Koreje vprašal, ali bi se nam želeli pridružiti pri denuklearizaciji Islamske republike Iran, in odgovorili so: 'Ne, hvala!" je zapisal Trump.

Iz Južne Koreje so sicer sporočili, da so v "tesnih stikih z ZDA glede konkretnih in vojaških načinov, kako prispevati k zagotavljanju svobodne plovbe skozi Hormuško ožino". 

Severna Koreja pa je že dolgo kritična do teh skupnih vojaških vaj. Zunanje ministrstvo je prejšnji teden načrtovane vaje označilo za "vajo za pripravo na agresivno vojno" in "resno grožnjo" njeni varnosti.

Kim se o Trumpovem načrtu za zmanjšanje obsega vojaških vaj še ni izrekel. Konec tedna je v sporočilu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu znova potrdil vse tesnejše vezi Pjongjanga z Moskvo, poročajo severnokorejski državni mediji. 

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KOMENTARJI6

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galeon
17. 08. 2026 11.00
Zmedenec kje je pa zdaj tvoja Hormuška ožina? A še ni tvoja. Star in senilen.
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+1
1 0
mojcd
17. 08. 2026 10.56
Se en dokaz da je mosnja prazna
Odgovori
0 0
FrankCostello
17. 08. 2026 10.41
Temu se reče, varanje nasprotnika!
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+1
1 0
Pinokio
17. 08. 2026 10.41
Normalno, da ne more biti všečen dvema medsebojnima sovražnikoma. Odločil se je za enega in tega podpira.
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+1
1 0
Hahahhaha
17. 08. 2026 10.39
Domišljijo pa ima ORANŽNI...PELENIČKE bo treba zamenjat..
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+1
1 0
sabro4
17. 08. 2026 09.48
Iran je postal tako velik porabnik ameriške vojaške pozornosti, sil, streliva in logistike, da Washington začenja čutiti posledice v drugih gledališčih — in tega ne želi povedati naravnost.....EPIC FURY pa to
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+2
2 0
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