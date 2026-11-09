Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump, Putin in Ši za isto mizo? 'To bo zanimivo'

Washington, 09. 11. 2026 08.33 pred 36 minutami 1 min branja 12

Avtor:
N.V.
Vladinim Putin in Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi se lahko kmalu na Kitajskem srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. Govora naj bi bilo o "jedrski razorožitvi" in možnostih končanja vojne v Iranu.

Že prihodnji teden bi se lahko trojica voditeljev velesil sestala na pogovorih, kjer bi bila osrednja tema Iran.

Trump je namreč novinarjem povedal, da pričakuje srečanje z ruskim in kitajskim voditeljem na vrhu azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC) v Shenzhenu, ki bo potekal 18. in 19. novembra, piše Euronews.

"No, odpotoval bom na Kitajsko," je potrdil. "Mislim, da bo eno od srečanj tudi s predsednikom Putinom in predsednikom Šijem. To bo zanimivo."

Trumpova večerja s kitajskim predsednikom
Trumpova večerja s kitajskim predsednikom
FOTO: AP

Srečanje, če se bo res zgodilo, bi bilo zgodovinsko, vendar ni zelo verjetno, da bi voditelji razpravljali o konkretnih vsebinskih vprašanjih, saj so njihovi interesi v nasprotju. V Kremlju so sicer potrdili, da priprave na tovrstno tristransko srečanje že potekajo. Putin naj bi sicer te pogovore želel izkoristiti za sklenitev mirovnega dogovora o Ukrajini, ki bi bil v korist Moskve.

Trump je v ZDA pogosto tarča kritik zaradi naklonjenosti avtoritarnim voditeljem, med drugim voditeljema Kitajske in Rusije.

Nekdanji visoki predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, ki je delal v administraciji nekdanjega predsednika Baracka Obame, Danny Russel, je potrdil, da bi tako srečanje pomenilo velik "diplomatski uspeh" za Putina.

Trumpova pripravljenost na srečanje s Putinom kaže tudi na željo po odpravi mednarodne osamitve Rusije, ki se je začela po njenem napadu na Ukrajino.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ši džinping vladimir putin donald trump srečanje

Šef UFC-ja v Beli hiši? Trump: Samo šalil sem se

24-letnik, ki je sejal smrt na Poljskem, umrl v bolnišnici

24ur.com Kdo je zmagovalec in kdo poraženec pogovora med Trumpom in Putinom?
24ur.com Putin stopil na ameriška tla, pričakal ga je nasmejani Trump
24ur.com Merz Trumpu zaželel vse najboljše, Zelenski prepričan, da Putin blefira
24ur.com Rusija potrdila: srečanje Putina in Trumpa v naslednjih dveh tednih
24ur.com Putin na Kitajskem: sprejem zrcalna slika Trumpovega sprejema
24ur.com Trump po pogovoru s Putinom napovedal srečanje v Savdski Arabiji
24ur.com Diplomacija med ledeniki: Trump in Putin iz oči v oči
Priporoča
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tron3
09. 11. 2026 09.29
Odločil bodo o Ukrajini, s tem posledično tudi o Evropi in Sloveniji, pa mal si bodo razdelil interesna področja, sedaj boste izvedeli, kako je nepomembni ste tako v Sloveniji, Bruslju, Berlinu, Londonu, Parizu itd. Jalta 2 imate sedaj na sporedu!!!
Odgovori
+1
1 0
tom74
09. 11. 2026 09.29
Pejmo se vojne, da preprečimo vojne ; )
Odgovori
0 0
Divji petelin
09. 11. 2026 09.29
Ne pišite kaj se bodo pogovorili, ker ne ve to nihče. Skratka dogovorili se bodo za nadaljevanje Vesoljnega potopa Evrope....
Odgovori
0 0
Kviz
09. 11. 2026 09.25
Že vedo kaj delajo, zaenkrat samo ti trije vodijo svet. Kaj naj naredijo naše gospe iz Bruslja? Še same se ne morejo spraviti v red ne da bi imele kako besedo v svetovni politiki.
Odgovori
0 0
Snopsmajster
09. 11. 2026 09.14
Tramp ve da se mu čas izteka,zato putinu leze v rit ,ker se boji kitajcev !!
Odgovori
+1
2 1
Bbcc12
09. 11. 2026 09.20
Trump je Putinov prijatelj. Zaradi tega se tako nerazumljivo obnaša do Amerike in Evrope.
Odgovori
0 0
Obi-van-Kenobi
09. 11. 2026 09.14
Se vidi da EU ni vec verodostojen partner
Odgovori
+3
3 0
Aijn Prenn
09. 11. 2026 09.13
Če pogledamo koliko ljudi umre na svetu zaradi strelnega orožja, je ta izum zagotovo človekov najbolj smrtonosni izum.
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
09. 11. 2026 09.14
Ups... zgešena tema.
Odgovori
+1
1 0
enapi
09. 11. 2026 09.01
1 dan, 3 tedne. Trump se očitno giblje blizu svetlobne hitrosti, da za njega čas tako počasi teče.
Odgovori
+0
1 1
jugatneme
09. 11. 2026 08.59
No, pa da vidimo še tole, kdo bo največji klovn na srečanju??
Odgovori
+0
3 3
Aijn Prenn
09. 11. 2026 08.58
Joj kolk ga bosta ovijala okrog prsta...
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Dnevni horoskop: Bike čaka uspešen teden, za vodnarje se začenja nova pot
Dnevni horoskop: Bike čaka uspešen teden, za vodnarje se začenja nova pot
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
moskisvet
Portal
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Samo en slab trenuk in večer je uničen
Samo en slab trenuk in večer je uničen
dominvrt
Portal
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
okusno
Portal
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022