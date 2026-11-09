Trump, Putin in Ši za isto mizo? 'To bo zanimivo'

Že prihodnji teden bi se lahko trojica voditeljev velesil sestala na pogovorih, kjer bi bila osrednja tema Iran.
Trump je namreč novinarjem povedal, da pričakuje srečanje z ruskim in kitajskim voditeljem na vrhu azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC) v Shenzhenu, ki bo potekal 18. in 19. novembra, piše Euronews.
"No, odpotoval bom na Kitajsko," je potrdil. "Mislim, da bo eno od srečanj tudi s predsednikom Putinom in predsednikom Šijem. To bo zanimivo."
Srečanje, če se bo res zgodilo, bi bilo zgodovinsko, vendar ni zelo verjetno, da bi voditelji razpravljali o konkretnih vsebinskih vprašanjih, saj so njihovi interesi v nasprotju. V Kremlju so sicer potrdili, da priprave na tovrstno tristransko srečanje že potekajo. Putin naj bi sicer te pogovore želel izkoristiti za sklenitev mirovnega dogovora o Ukrajini, ki bi bil v korist Moskve.
Trump je v ZDA pogosto tarča kritik zaradi naklonjenosti avtoritarnim voditeljem, med drugim voditeljema Kitajske in Rusije.
Nekdanji visoki predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, ki je delal v administraciji nekdanjega predsednika Baracka Obame, Danny Russel, je potrdil, da bi tako srečanje pomenilo velik "diplomatski uspeh" za Putina.
Trumpova pripravljenost na srečanje s Putinom kaže tudi na željo po odpravi mednarodne osamitve Rusije, ki se je začela po njenem napadu na Ukrajino.
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