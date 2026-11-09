Trump, Putin in Ši za isto mizo? 'To bo zanimivo'

Že prihodnji teden bi se lahko trojica voditeljev velesil sestala na pogovorih, kjer bi bila osrednja tema Iran.

Trump je namreč novinarjem povedal, da pričakuje srečanje z ruskim in kitajskim voditeljem na vrhu azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC) v Shenzhenu, ki bo potekal 18. in 19. novembra, piše Euronews.

"No, odpotoval bom na Kitajsko," je potrdil. "Mislim, da bo eno od srečanj tudi s predsednikom Putinom in predsednikom Šijem. To bo zanimivo."