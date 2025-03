Trump: Putina sem prosil, naj prizanese obkoljenim ukrajinskim vojakom

Vrhovni ukrajinski poveljnik je sicer zanikal trditve, da bi bili njegovi možje obkoljeni, je pa dejal, da so zavzeli boljše obrambne položaje. Njihov generalštab je v četrtek sporočil, da je bilo odvrnjenih pet ruskih napadov, spopadi pa se nadaljujejo na štirih lokacijah. Podobno so zdaj poudarili tudi v ukrajinski vojski, kjer so dejali, da so Putinove trditve o dogajanju v Kursku lažne ter da so se enote zgolj umaknile na "ugodnejše položaje".

"Poročila o sovražnikovi domnevni obkolitvi ukrajinskih enot v Kursku so neresnična. Rusi so jih plasirali v politične namene ter za izvajanje pritiska na Ukrajino in njene partnerje," so sporočili iz ukrajinskega generalštaba, kjer so dodali, da se razmere čez dan niso bistveno spremenile. "Bojne operacije na operativnem območju vojaške skupine Kursk se nadaljujejo. Naši vojaki učinkovito odbijajo sovražnikovo ofenzivo," so še dejali ter dodali, da se je danes na območju Kurska odvilo 13 spopadov.

Trditev katerekoli strani sicer ne moremo neodvisno preveriti.