Trump Putina svari pred padcem cen nafte: Njegovo gospodarstvo je obupno

"Produktiven pogovor s predsednikom Trumpom, pri čemer so bila v ospredju seveda prizadevanja za končanje vojne. (...) Danes smo uskladili stališča Ukrajine in ZDA. Izmenjali smo ocene razmer: Rusi so okrepili brutalnost svojih napadov. Predsednik Trump je v celoti obveščen o ruskih napadih na Kijev in druga mesta ter skupnosti," je na omrežju X zapisal Zelenski.

S Trumpom sta po njegovih besedah med drugim govorila o sankcijah proti Rusiji. "Njihovo gospodarstvo še naprej upada, in prav zato je Moskva tako občutljiva na to možnost in odločnost predsednika Trumpa. To lahko veliko spremeni," je poudaril.