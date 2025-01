Obljubljal je, da bo vojno končal v 24 urah. Zdaj Putinu sporoča: Čas je

"Če ne bomo sklenili dogovora, in to kmalu, ne bom imel druge izbire, kot da uvedem visoke davke, carine in sankcije za vse, kar Rusija prodaja ZDA in drugim sodelujočim državam," je zapisal Donald Trump in pozval h končanju vojne v Ukrajini. "Čas je, da sklenemo dogovor," je še dodal.

Trump je že v torek nakazal, da bi lahko uvedel nove sankcije proti Rusiji. "Sliši se verjetno," je v Beli hiši odgovoril na novinarsko vprašanje o tem, ali bo Washington proti Moskvi uvedel dodatne sankcije, če Putin ne bo sedel za pogajalsko mizo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hkrati pa ni želel komentirati, ali bo nadaljeval politiko svojega predhodnika Joeja Bidna s pošiljanjem orožja Ukrajini. "To še preučujemo. Pogovarjamo se z (ukrajinskim predsednikom Volodimirjem) Zelenskim, zelo kmalu se bomo pogovarjali s predsednikom Putinom," je dodal novi predsednik ZDA.