Tujina

Melania pisala Putinu, pismo mu je predal Trump

Anchorage, 16. 08. 2025 08.28 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
18

Ameriški predsednik Donald Trump je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu na srečanju na Aljaski predal pismo soproge Melanie glede med vojno ugrabljenih ukrajinskih otrok. Ruski predsednik je medtem pred odhodom s srečanja obiskal grobove sovjetskih vojakov v mestu Anchorage.

V pismu naj bi Melania Trump govorila tudi o ugrabljenih ukrajinskih otrocih.
V pismu naj bi Melania Trump govorila tudi o ugrabljenih ukrajinskih otrocih. FOTO: Profimedia

Prva dama ZDA se srečanja ni udeležila, je pa na Putina naslovila pismo, ki naj bi med drugim govorilo o ugrabljenih ukrajinskih otrocih, so za tiskovno agencijo Reuters sporočili v Beli hiši.

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, navaja britanski BBC.

Na podlagi teh obtožb je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Moskva sicer obtožbe odločno zanika.

Putin obiskal grobove sovjetskih vojakov

Putin je medtem pred odhodom z Aljaske v največjem mestu te ameriške zvezne države položil cvetje na grobove sovjetskih vojakov, ki so življenje izgubili med prevozom ameriških letal v domovino v času druge svetovne vojne.

Trumpu se je tudi zahvalil za dobro vzdrževanje pokopališča Fort Richardson, kjer so vojaki pokopani. Kot je dejal, lahko spomin na boj proti skupnim sovražnikom pomaga pri ponovnem vzpostavljanju stikov med stranema v trenutnih razmerah.

Poleg tega se je srečal tudi s tamkajšnjim nadškofom ruske pravoslavne cerkve Aleksejem. Aljaska je bila namreč v preteklosti ruska kolonija, nakar jo je car Aleksander II. leta 1867 prodal ZDA.

Trump Putin Ukrajinski otroci Mednarodno kazensko sodišče Rusija
Junaki z njim napadli Iran, na Aljaski poletel nad Putinovo glavo

Brez dogovora in premirja: Trump in Putin po treh urah končala pogovore

Putin stopil na ameriška tla, pričakal ga je nasmejani Trump

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajki
16. 08. 2025 09.45
Briga njo za otroke. Važno, da je lepo oblečena in preskrbljena. Nima ona drugih želja, sploh pa ne glede drugih
ODGOVORI
0 0
proofreader
16. 08. 2025 09.43
+1
Očala Eclipsers je Melanija nosila za ogled sončnega mrka 21. avgusta 2017.
ODGOVORI
1 0
jank
16. 08. 2025 09.42
+1
Pa koga in na kakšen način vlečejo za nos. Če je Melania kaj zares želela narediti za ukradene otoke, bi to lahko Putinu povedala v obraz. To pa pa je samo še en bedasti piar več trampistov.
ODGOVORI
1 0
Klinček
16. 08. 2025 09.40
+2
Palestinski otroci brez kruha umirajo....to gospodo pa zanimajo samo drage rudnine....oče Bog bo vsem sodil prej ko slej
ODGOVORI
2 0
proofreader
16. 08. 2025 09.38
+0
Bravo, Melanija.
ODGOVORI
1 1
Pajki
16. 08. 2025 09.44
Kaj pa otroci v Gazi? Je predala pismo Benjaminu?
ODGOVORI
0 0
deltex
16. 08. 2025 09.34
+0
Melanie je samo podpisala pismo, napisala ga itak ni sama, gre pa zgolj za reklamo, samopromocijo, kot pa iskreno skrb za otroke...briga njo...
ODGOVORI
1 1
Betuul
16. 08. 2025 09.27
+3
Bolje bi bilo , da se Melanja potegne s pismi za Palestinske otroke, in jih vroči na Visoke osebe! In s pismom “ekstra”prekliče vsa Veta, ki jih je zda pod Trumpom izrekla! Da se krivica Palestine in Palestincev nebi vlekla v nedogled! O
ODGOVORI
5 2
Posteni
16. 08. 2025 09.36
+1
Ukrajinski otroci so vredni manj od palestiskih ?? Hm.. bed....
ODGOVORI
1 0
plejadanka
16. 08. 2025 09.25
+2
Meli je od gospoda Putina v dar dobila prstan iz zapuscine Romanovih😎
ODGOVORI
2 0
PomisliNaSonce
16. 08. 2025 09.24
+4
V vsakim prepiru nasrkajo otroci. To bi se morali vsi prav si odrasli zavedati vsak trenutek. Otrok trpi ne glede na to, ali je ugrabljen ali ne...ko se znajde v nečem takšnem kot se dogaja..zato pobje, pamet v roke in dobro sonce pred slabo čimpreje :)
ODGOVORI
4 0
Bolfenk2
16. 08. 2025 09.23
+5
To je Melanija povedala Trumpu, da v pismu piše o ukrainskih otrokih. V resnici pa gre za ljubezensko pismo.
ODGOVORI
6 1
alicante1234
16. 08. 2025 09.22
+7
2014 je pred Ukroti v Rusijo pobegnilo okoli 700.000 ukrajinskih državljanov ruske narodnosti, pa se ni nihče preveč sekiral.
ODGOVORI
8 1
Betuul
16. 08. 2025 09.12
+5
Zato je car Aleksej II l.1867 prodal, Aljasko,ker so že takrat ameri tečnarl kje okol!
ODGOVORI
6 1
Trikrat cepljen
16. 08. 2025 09.06
+4
Toliko drage plastike na obraz natakniti. Morda gre pa za spoiler face.
ODGOVORI
7 3
nikagaja
16. 08. 2025 09.02
+3
japa, pravijo, da se o okusih ne diskutira. meni so pa vsec.
ODGOVORI
5 2
Japa Jade
16. 08. 2025 08.47
+1
Najbrž hudo drage, ampak tudi hudo grde..., očala, da ne bo pomote.
ODGOVORI
7 6
