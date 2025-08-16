Melania pisala Putinu, pismo mu je predal Trump

V pismu naj bi Melania Trump govorila tudi o ugrabljenih ukrajinskih otrocih.

Prva dama ZDA se srečanja ni udeležila, je pa na Putina naslovila pismo, ki naj bi med drugim govorilo o ugrabljenih ukrajinskih otrocih, so za tiskovno agencijo Reuters sporočili v Beli hiši.

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, navaja britanski BBC.

Na podlagi teh obtožb je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Moskva sicer obtožbe odločno zanika.