Trump Putinu skrajšal rok za premirje: Ni razloga, da čakamo

V času od njegove grožnje sta sicer Ukrajina in Rusija minuli teden opravili tretji krog pogajanj v Istanbulu, ki pa v skladu s pričakovanji ni prinesel preboja v smeri končanja konflikta. Strani sta se na kratkem srečanju dogovorili le o novi izmenjavi ujetnikov. Medsebojni napadi se odtlej nadaljujejo.

Več podrobnosti o pogojih Rusiji bo Trump, kot je napovedal sam, podal še nocoj ali jutri. "Ni razloga za čakanje, če veš, kakšen bo odgovor," je po poročanju BBC dejal Trump in napovedal, da bo v primeru, da do dogovora ne bo prišlo, uvedel sankcije ali dodatne carine. "Rusiji tega nočem storiti, ljubim rusko ljudstvo," je dejal ameriški predsednik.

Donald Trump in Keir Starmer

Trump in Starmer sta med srečanjem sicer govorila tudi o razmerah v Gazi. Starmer je poudaril, da bi morali čim prej doseči premirje in omogočiti, da bi v Gazo lahko dostavili humanitarno pomoč.

"Želimo nahraniti otroke," je dejal Trump, ki upa, da bo hrana prišla do ljudi, ki jo potrebujejo. Trdi, da so ZDA pripravljene in si želijo pomagati, da bi Gazo dosegla humanitarna pomoč, ob tem je dodal, da Hamas še vedno zadržuje nekaj talcev.

Trump je britanskega kolega pohvalil za "odlično delo" pri dogovoru o carinah med omenjenima državama.