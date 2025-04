Trump: Rad bi bil papež

Medtem ko se v Rimu kardinali z vsega sveta pripravljajo na konklave, na katerem bodo izbirali novega papeža, ima ameriški predsednik Trump svojega najljubšega kandidata. Na vprašanje glede novega papeža se je namreč pošalil, da bi izbral kar sam sebe. Nato je dodal, da imajo dobrega kardinala iz New Yorka. A republikanskemu senatorju se ideja, da bi za papeža postavili Trumpa, zdi vznemirljiva in vredna razmisleka.

OGLAS

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Pri ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu nikoli ne vemo povsem točno, ali je neka njegova ideja resna, ali pa jo navrže bolj v šali. Denimo, ko je prvič predlagal, da bi Kanado in Grenlandijo priključili ZDA, so vsi mislili, da se šali. Pozneje pa se je izkazalo, da te "šale" vendarle niso tako nedolžne in neresne in da o tem resno razmišlja. A vsaj pri njegovi zadnji šali ni velike bojazni, da bi se ta dejansko uresničila. Ko so ga novinarji vprašali o tem, koga bi rad videl kot novega papeža, je namreč odgovoril: "Jaz bi rad bil papež. To bi bila moja prva izbira."

Nato pa se je hitro dopolnil in dodal, da nima nobenih preferenc. "Moram pa reči, da imamo kardinala, ki prihaja iz kraja, ki se mu reče New York, in ki je zelo dober. Tako, da bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal Trump. 78-letni milijarder, ki je polno zaposlen kot predsednik ZDA, je bil trikrat poročen. Leta 2016 je izjavil, da je prezbiterijanec in protestant, leta 2020 pa, da je nedenominacijski kristjan. Že te lastnosti ga tako "diskvalificirajo" kot potencialnega kandidata za poglavarja Rimokatoliške cerkve.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vendar pa so Trumpovo idejo, da bi ga postavili za papeža, nekateri njegovi podporniki takoj z vznemirjenjem sprejeli. Republikanski senator Lindsey Graham je na družbenem omrežju X zapisal: "Navdušen sem nad tem, da je predsednik Trump odprt za idejo, da bi postal naslednji papež. To bi bil resnično nepričakovan kandidat, vendar bi papeški konklave in katoliške vernike prosil, naj ostanejo odprti za to možnost! Prva kombinacija papež-ameriški predsednik bi imela veliko prednosti. Pričakujemo beli dim ... Trump MMXXVIII!"