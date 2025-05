Trump razburja s 'kripto' gala večerjo: 'Orgija korupcije'

Da bi si zagotovili sedež na gala večerji s predsednikom ZDA, je okoli 220 trgovcev s kriptovalutami v Trumpov meme kriptokovanec vložilo več deset milijonov dolarjev. 55 najbolj radodarnim kupcem so obljubili dodatne ugodnosti, vključno z ločenim koktajl sprejemom, poroča revija Time. Po izračunih podjetja Nansen so gostje v povprečju za sedež odšteli več kot 1,7 milijona dolarjev (1,5 milijona evrov), sedem največjih vlagateljev pa več kot 10 milijonov dolarjev (8,8 milijona evrov).

Še pred začetkom večerje se je pred golf klubom zbralo nekaj protestnikov, ki so v rokah držali transparente z napisi "Amerika ni naprodaj" in "Ustavite korupcijo s kriptovalutami".

"Donald Trump izkorišča predsedniški položaj za bogatenje s kriptovalutami, in to počne kar na očeh vseh," je dodala.

Ravno takrat je Trump napovedal gala večerjo, ki so jo oglaševali kot "intimno zasebno večerjo", na kateri bi največji vlagatelji v $TRUMP iz prve roke slišali govor predsednika Trumpa o prihodnosti kriptovalut. Do naslednjega dne se je vrednost kovanca povečala za več kot 55 odstotkov. Nato je začela nihati, saj so tisti, ki so si želeli zagotoviti vstop na gala prireditev, kovanec kupili, drugi, ki so želeli izkoristiti navdušenje, pa so ga prodajali.

Identiteta večine udeležencev večerje ostaja skrivnost, a po podatkih neprofitne raziskovalne skupine Accountable.US se zdi, da ima vsaj 20 od 25 največjih vlagateljev sedež v tujini. Znano je, da se je večerje udeležil Justin Sun, kontroverzni kitajski kripto milijarder, ki je poleg naložb v Trumpov kriptokovanec vložil še 75 milijonov dolarjev (66 milijonov evrov) v World Liberty Financial, še eno kripto podjetje, povezano s Trumpom.

V Beli hiši so zavrnili obtožbe, da predsednik svoj politični vpliv izkorišča za zasebne interese. "Predsednik si prizadeva za sklenitev DOBRIH poslov za ameriški narod, ne zase," je zapisala tiskovna predstavnica Anna Kelly.