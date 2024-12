Trump zagrozil z izstopom iz Nata, če zaveznice ne bodo plačevale računov

V pogovoru je še dejal, da bo "moral" deportirati vse neprijavljene priseljence. Napovedal je, da bo "po možnosti z izvršilnimi ukrepi" ukinil splošno pravico do državljanstva za rojene v ZDA. To pravico, zapisano v ameriški ustavi, je označil za smešno.

Donald Trump se je v soboto v Parizu sestal na tristranskih pogovorih s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom pred slovesnim ponovnim odprtjem znamenite katedrale Notre-Dame, kjer se je srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim.

Zelenski je sporočil, da je imel z Macronom in Trumpom dobro in produktivno tristransko srečanje. "Vsi si želimo, da bi se ta vojna končala čim prej in na pravičen način. Govorili smo o naših ljudeh, razmerah na terenu in pravičnem miru," je zapisal na družbenem omrežju X. Kot je dodal, so se dogovorili, da bodo še naprej sodelovali in ohranjali stike.