Trump razkril vsebino pisma, ki mu ga je zapustil Biden

Trump je v torek ameriškemu Foxu razkril podrobnosti pisma, ki ga je Trump označil za lepega. "V bistvu je bilo navdihujoče pismo, veste," in dodal, da mu je Biden zaželel, da delo opravi dobro. "Mislim, da je pismo lepo in bi ga moral ljudem pokazati. Cenim ga," je dodal.

"Ko zapuščam to sveto službo, vam in vaši družini v naslednjih letih želim vse najboljše. Američani in ljudje po svetu od te hiše pričakujejo trdnost, zato molim, da bo v prihodnjih letih za naš narod čas blaginje, miru in milosti," je Biden zapisal Trumpu in mu zaželel blagoslovljeno delo.

"Joe Biden 1-20-25," je pismo z datumom odhoda iz Bele hiše s podpisom zaključil zdaj že nekdanji predsednik ZDA.

Tradicijo puščanja pisma za svojega naslednika je leta 1989 začel Ronald Reagan, ko je po dveh mandatih zapustil predsedniški položaj, na katerega se je povzpel George H. W. Bush. Tudi Bidna je ob prihodu v Belo hišo leto 2021 pričakalo pismu, ki mu ga je pustil predhodnik - Trump. Biden vsebine pisma nikoli ni razkril, dejal je le, da je bilo "velikodušno".