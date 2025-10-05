Trump razkril začetno linijo umika izraelskih sil iz Gaze

Pred srečanjem predstavnikov Izraela in Hamasa, ki naj bi v ponedeljek potekalo v Egiptu, je ameriški predsednik Donald Trump v soboto na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da se Izrael strinja z "začetno črto umika" iz Gaze in da čaka le še na potrditev Hamasa.
"Po pogajanjih se je Izrael strinjal z začetno črto umika, ki smo jo delili s Hamasom. Ko bo Hamas potrdil, bo premirje takoj začelo veljati, začela se bo izmenjava talcev in zapornikov ter ustvarili bomo pogoje za naslednjo fazo umika," je poročal Trump.
Dodal je, da bi to pomenilo približevanje "koncu te 3000 let stare katastrofe".
Začetna črta umika, glede na Trumpov zemljevid, odraža približne izraelske nadzorne linije v Gazi pred veliko ofenzivo, ki se je začela prejšnji mesec. Takrat so imele izraelske sile (IDF) pod nadzorom približno 70 odstotkov ozemlja Gaze.
To bi pomenilo, da bi IDF še naprej ohranjale prisotnost v južnem delu Gaze, Rafi, vključno s Filadelfijskim koridorjem na meji med Egiptom in Gazo, v večjem delu Kan Junisa, na več delih severnega dela Gaze, vključno z Beit Hanounom, Beit Lahijo in vzhodnim obrobjem mesta Gaza, poleg tega pa bi na drugih območjih ohranile tamponsko cono, poroča Times of Israel.
Netanjahu: Pričakujem izpustitev talcev v nekaj dneh
Še pred Trumpovo objavo je izraelski premier Benjamin Netanjahu v soboto zvečer prek video sporočila dejal, da v prihodnjih nekaj dneh pričakuje vrnitev vseh talcev, ki jih Hamas zadržuje v Gazi. Zavrnil je trditve kritikov, ki pravijo, da je bil Hamas pripravljen to storiti že pred enim ali celo dvema letoma brez popolnega umika izraelskih obrambnih sil iz Gaze. "To je laž. Do spremembe odnosa Hamasa je privedel zgolj vojaški in diplomatski pritisk, ki smo ga izvajali," je dodal.
Zahvalil se je tudi svojemu "dragemu prijatelju, predsedniku Trumpu" za vojaško podporo Izraelu. Dejal je, da je svoji pogajalski ekipi, ki jo vodi minister za strateške zadeve Ron Dermer, naročil, naj gre v Kairo, da bi uredila "tehnične podrobnosti" izpustitve talcev.
V drugi fazi sporazuma je poudaril, da bo "Hamas razorožen - tako ali drugače -, Gaza pa demilitarizirana".