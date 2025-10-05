Trump razkril začetno linijo umika izraelskih sil iz Gaze

Pred srečanjem predstavnikov Izraela in Hamasa, ki naj bi v ponedeljek potekalo v Egiptu, je ameriški predsednik Donald Trump v soboto na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da se Izrael strinja z "začetno črto umika" iz Gaze in da čaka le še na potrditev Hamasa.

"Po pogajanjih se je Izrael strinjal z začetno črto umika, ki smo jo delili s Hamasom. Ko bo Hamas potrdil, bo premirje takoj začelo veljati, začela se bo izmenjava talcev in zapornikov ter ustvarili bomo pogoje za naslednjo fazo umika," je poročal Trump.

Dodal je, da bi to pomenilo približevanje "koncu te 3000 let stare katastrofe".