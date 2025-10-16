Trump razmišlja o napadih na mamilarske kartele v Venezueli

"Morje imamo sedaj dobro pod nadzorom in razmišljamo o kopnem," je na novinarsko vprašanje v Beli hiši odgovoril Donald Trump in potrdil poročanje New York Timesa.

"Odobril sem to iz dveh razlogov. Prvič, izpraznili so svoje zapore v ZDA. Drugič, mamila. Iz Venezuele prihaja veliko mamil, veliko venezuelskih mamil pa pride po morju," je pojasnil.

Na vprašanje ali je dal ukaz za atentat na venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, je Trump odgovoril, da bi bilo smešno, če bi odgovoril na to.