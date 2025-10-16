Trump razmišlja o napadih na mamilarske kartele v Venezueli

"Morje imamo sedaj dobro pod nadzorom in razmišljamo o kopnem," je na novinarsko vprašanje v Beli hiši odgovoril Donald Trump in potrdil poročanje New York Timesa.
"Odobril sem to iz dveh razlogov. Prvič, izpraznili so svoje zapore v ZDA. Drugič, mamila. Iz Venezuele prihaja veliko mamil, veliko venezuelskih mamil pa pride po morju," je pojasnil.
Na vprašanje ali je dal ukaz za atentat na venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, je Trump odgovoril, da bi bilo smešno, če bi odgovoril na to.
Na njegove besede se je v sredo nemudoma odzval tudi Maduro, ki je v prestolnici Caracas dejal, da zavrača vojno v Karibih, spremembo režima in državni udar v režiji Cie.
"Kako dolgo bo Cia še nadaljevala s svojimi prevrati? Latinska Amerika jih ne želi, jih ne potrebuje in jih zavrača. Pozivi k spremembi režima spominjajo na neuspešne večne vojne v Afganistanu, Iraku, Libiji in tako dalje, pa tudi na ljudi, ki so izginili med vojaško diktaturo v Argentini v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja," je dejal.
Govoril je posebnemu odboru za obrambo, ki ga je vzpostavil po prvih ameriških napadih na čolne ob obali Venezuele.
V teh napadih je doslej umrlo 27 ljudi. Trump in člani njegove vlade trdijo, da napadajo čolne mamilarskih kartelov na poti proti ZDA, vendar doslej za to še niso predložili nobenega dokaza.
