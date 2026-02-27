Trump razmišlja o 'prijateljskem prevzemu' Kube

"Nimajo denarja, trenutno nimajo ničesar. Toda pogovarjajo se z nami in morda bomo izvedli prijateljski prevzem Kube. Kubanska vlada se pogovarja z nami in je v velikih težavah," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump.

Vprašanje Kube je aktualno, ker je tamkajšnja obalna straža v sredo prestregla ameriški hitri čoln, na katerem je bilo po informacijah obeh strani deset oboroženih posameznikov. Kubanska vlada trdi, da so osebe na čolnu pri obali Kube začele streljati na ladjo obalne straže in pri tem ranile kapitana.