Tujina

Trump razmišlja o 'prijateljskem prevzemu' Kube

Washington, 27. 02. 2026 21.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Vsakdanje življenje na Kubi

Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem pred odhodom v Teksas povedal, da se kubanska vlada pogovarja z ameriško in bo morda prišlo do "prijateljskega prevzema" Kube, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Nimajo denarja, trenutno nimajo ničesar. Toda pogovarjajo se z nami in morda bomo izvedli prijateljski prevzem Kube. Kubanska vlada se pogovarja z nami in je v velikih težavah," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump.

Vprašanje Kube je aktualno, ker je tamkajšnja obalna straža v sredo prestregla ameriški hitri čoln, na katerem je bilo po informacijah obeh strani deset oboroženih posameznikov. Kubanska vlada trdi, da so osebe na čolnu pri obali Kube začele streljati na ladjo obalne straže in pri tem ranile kapitana.

Vsakdanje življenje na Kubi
Vsakdanje življenje na Kubi
FOTO: AP

Obalna straža je vrnila strele, ubila štiri moške, šest pa jih ranila. Ameriški mediji so poročali, da je deseterica prevratnikov ukradla čoln z marine na otočju Florida Keys in se odpravila proti Kubi.

Kaj natančno so naklepali, za zdaj še ni jasno, vendar pa je kubanska vlada zatrdila, da je šlo za njej dobro znane kriminalce kubanskega rodu, ki da so želeli izvajati teroristične dejavnosti. Eden od ubitih je bil po izjavah njegovega brata za ameriške medije obseden s spremembo režima na Kubi.

Vsakdanje življenje na Kubi
Vsakdanje življenje na Kubi
FOTO: AP

Ameriška vlada zadevo za zdaj še preiskuje in nima nobenih uradnih informacij.

Trump je po napadu na Venezuelo v začetku leta uvedel prepoved prodaje venezuelske nafte komunističnemu otoku, kar je poglobilo gospodarsko krizo in humanitarni položaj. Zaradi tega so ZDA v tem tednu nekoliko olajšale embargo.

trump kuba prevzem

