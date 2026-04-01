Tujina

Trump razmišlja o umiku ZDA iz Nata

Washington, 01. 04. 2026 12.23 pred 27 dnevi 3 min branja 326

Avtor:
N.V.
Donald Trump

Napetosti med Donaldom Trumpom in evropskimi zaveznicami se vse bolj zaostrujejo, še najbolj zdaj, ko mu evropske države niso priskočile na pomoč v Iranu. Trump je že sporočil, da se bodo evropske države morale naučiti, "kako se boriti same". V zadnjem intervjuju pa je celo napovedal, da resno razmišlja o umiku ZDA iz zveze Nato, zahodno zavezništvo pa je označil za "papirnatega tigra".

Trump resno razmišlja o umiku iz obrambnega pakta, ker, kot je pojasnil, že dolgo dvomi v verodostojnost Nata.

Na vprašanje časnika Telegraph, ali bi po vojni ponovno razmislil o članstvu ZDA v Natu, je Trump dejal: "Oh, da, rekel bi, da je to več kot le stvar ponovnega premisleka ... Nikoli me Nato ni prepričal. Vedno sem vedel, da je le 'papirnati tiger', in to ve tudi ruski predsednik Vladimir Putin."

FOTO: AP

Tudi drugi visoki uradniki so namignili, da bi ZDA lahko zapustile Nato, čeprav ni jasno, kako resno je treba te grožnje jemati. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek dejal, da bo Washington moral po koncu vojne v Iranu "ponovno preučiti" svoj odnos do Nata.

"Če je Nato samo to, da mi branimo Evropo, če je ta napadena, hkrati pa nam zavračajo pravice do uporabe oporišč, ko jih potrebujemo, potem to ni zelo dober dogovor. Težko je ostati v takem razmerju in reči, da je to dobro za Združene države. Zato bo treba vse to ponovno preučiti," je povedal za Al Jazeero.

Trumpa je namreč konkretno razjezila zavrnitev evropskih zaveznikov, da bi poslali vojne ladje za pomoč pri ponovnem odprtju Hormuške ožine, ključne pomorske poti za nafto in plin, ki jo nadzoruje Iran, ter njihova odločitev, da ZDA ne dovolijo uporabe vojaških baz za napade na Islamsko republiko Iran.

FOTO: Shutterstock

Evropski voditelji pa menijo, da so poskusi ponovnega odprtja Hormuške ožine zelo nevarni, saj Iran še naprej napada tankerje v ožini, ki ne veljajo za "prijateljske". Prav tako so dejali, da je Trumpova vojna proti Iranu vojna po njegovi izbiri, o kateri pred njenim začetkom niso bili obveščeni oziroma se z njimi ni posvetoval. Omenili so tudi, da niso pripravljeni na vpletanje v konflikt, ki bi se lahko spremenil v še eno "neskončno vojno" na Bližnjem vzhodu, podobno kot se je to zgodilo v Iraku ali Afganistanu.

Trump je jasno povedal, da to zadržanost vidi kot izdajo Nata do ZDA, potem ko so te pomagale Ukrajini v njenem štiriletnem konfliktu z Rusijo. Nasprotniki tega stališča pa poudarjajo, da Nato temelji na načelu kolektivne obrambe, ne pa napada.

Preberi še Trump zaveznicam: ZDA vam ne bodo več pomagale, same si pojdite po nafto

"Poleg tega, da jih ni bilo zraven, je bilo to pravzaprav težko verjeti. In nisem posebej pritiskal. Samo rekel sem, Hej', veste, nisem preveč vztrajal. Mislim pa, da bi to moralo biti samoumevno," je bil kritičen do evropskih voditeljev. "Mi smo bili tam samodejno, tudi za Ukrajino, ki ni bila naš problem. To je bil preizkus, in mi smo bili tam za njih, in vedno bi bili tam za njih. Oni pa niso bili tam za nas."

Že pred temi izjavami je bil precej glasen na družbenem omrežju Truth Social, kjer je napisal, da je bila "Francija zelo nekoristna glede 'klavca iz Irana" in da si bodo ZDA to zapomnile. V drugi objavi je predsednik izpostavil Združeno kraljestvo in jih kritiziral, obenem pa pozval druge države k ukrepanju v Hormuški ožini.

nato izstop zda donald trump
KOMENTARJI326

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vera in Bog
02. 04. 2026 08.51
Mi nujno rabimo ameriko oni pa nas.
Odgovori
-2
1 3
borjac
01. 04. 2026 20.36
"Trump razmišlja o umiku ZDA iz Nata" , zelo dobra zamisel Trump , AMPAK potem mora izprazniti vsa ZDA oporišča v Evropi , ki jih je cca 30 oporišč , torej izprazniti oporišča in oditi domov v Arizono , kajti ZDA nimajo oporišč v Evropi zaradi obrambe Evrope , ampak zaradi vojaške OKUPACIJE Evrope , torej domov v Arizono , pa še besede Trumpa Evropejcem ... sami si pridite po nafto , Trump nafta in plin iz Arabskih dežel je tekla normalno , in brez problemov , dokler nista Izrael in Trump napadla Iran , torej Trump ??? zmeraj Američani za svoje sra..je krivijo druge !!!!
Odgovori
+7
9 2
MladInPerspektiven
01. 04. 2026 21.16
@borjac- sej se ve da so to samo besede norega starčka. ZDA zaradi nata proda ogromno orožja in kot si navedel takoj IZGUBI več kot polovico OPORIŠČ po svetu za svoja pokvarjena dela... EU mora zaropotati in reči NO GREMO pač narazen in bo TAKOJ ZAMENJAL ploščo ker ga bo orožarski lobij takoj zabil in tudi ZAMENJAL kot predsednika
Odgovori
+8
8 0
ReAnDa
01. 04. 2026 20.35
Naftni tat bo morda le napravil eno dobro potezo naposled.
Odgovori
+1
2 1
Rock8
01. 04. 2026 20.33
Ma pejd že,komaj čakamo
Odgovori
+5
6 1
Don Muri
01. 04. 2026 20.28
To bi bilo super
Odgovori
+6
6 0
Jerry321
01. 04. 2026 20.28
Prej kot se ti psihopati poslovijo iz NATO bolje bo!!! Nočem da nas te bud@l€ vlečejo v svoje neumne vojne!! Poleg tega pa bi morala EU trumpu in izraelu iztavit račun za vso povzročeno gospodarsko škodo!!!
Odgovori
+4
5 1
BoriSe
01. 04. 2026 20.25
Trump je sramota za ZDA!!!
Odgovori
+4
5 1
Big M
01. 04. 2026 21.00
Ka te ti to veš?
Odgovori
-5
0 5
Aijn Prenn
02. 04. 2026 08.54
A pri vas je že Zeleni Jure??
Odgovori
0 0
BoriSe
01. 04. 2026 20.22
Pred kom naj bi se pa Evropa branila!? Edino pred diktatorji kakor je Trump, ki nikakor noče razumeti, da NATO ni napadalna organizacija ampak obrambna in ZDA niso bile napadene temveč so oni agresor! Zakaj pa on ne pošlje svojega nadomestka za NATO tako imenovanega Odbor za mir!? Očitno noče razumeti , da bi bila vsaka obramba ožine pošiljanje vojske v klavnico..zakaj pa on ne pošlje svojih letalonosilk..saj so blizu? Saj pravi, da so najbolj smrtonosna vojska na svetu..potem bi bila mala malica za njih braniti ožino! Iran je trdnjava na steroidih..njihova lega s hribi, dolinami ..s skalovjem je najboljsa obramba Irana! Rakete imajo postavljene povsod! Sicer so pa ze nekateri kongresniki izjavili, da je kot pet leten otrok, ki se mu je da nič dopovedati! Celo njegova mama gospa Marry Trump je izjavila, da je njen sin i.diot! Najprej žali, ustrahuje in grozi Evropi potem jo prosi za pomoč, da ga resi iz s.ranja ki ga je začel on! Potem pa še laže, da so z Iranom sklenili sporazum in premirje in, da bodo dobili celo bogato darilo Irana! Pa kdo temu modelu sploh še verjame razen peščica ameriških hillbilyjev!? In nekateri njegovi podložniki..ala,Rubio, ki je latino American, ki se zavzema za izgon celo njegovih rojakov! Kako hinavska je Bela Hiša!!! ZDA se se dolgo ne bodo opomogle od s.ranja, ki jim ga je in ga še bo povzročil Trumpek! Izgublja vojno, on pa še kar laže da je zmagal! Kakor, da je cel svet neumen! Delal je teste, če je sploh sposoben za kakršnokoli delo..on pa govori, da je briljiral..kakor, da je briljiral v testi IQ! Nič čudno, da so ZDA pod njegovim vodstvom v gospodarski in ekonomski krizi on pa z vojno preusmerja pozornost od domačih problemov namesti, da bi jih reševal! "Make America great again"..kakšen nateg! Melanija v OZN lajna o nekakem miru medtem, ko njen očitno bolani mož pobija ljudi, ki se ne strinjajo z njegovo zgrešeno politiko celo doma!
Odgovori
+3
4 1
Big M
01. 04. 2026 20.24
Ahahahahahahahahaha!!!
Odgovori
-3
0 3
Nace Štremljasti
01. 04. 2026 20.02
nobene škode
Odgovori
+3
4 1
za bojši jutri
01. 04. 2026 19.42
Ko bi se vsaj uresničil razpad NATO-a
Odgovori
+7
8 1
patogen
01. 04. 2026 19.39
Čez noč bi Europa ostala brez protiraketnega ščita. Putin bi samo gumb stisnil, pa zadeva opravljena.
Odgovori
-6
2 8
nopino
01. 04. 2026 20.02
A hočeš povedati, da je vso orožje, zaščitni sistemi in ostalo v latti NATA, dejansko last ZDA, samo sprašujem. Tvoja trditev dejansko pomeni že sedaj in leta nazaj pod okupacijo ZDA in NATA?
Odgovori
+2
3 1
BoriSe
01. 04. 2026 20.24
Kaksen ščit neki!? Evropa niti nima svoje lastne skupne vojske!
Odgovori
+2
2 0
ActiveS
01. 04. 2026 19.35
Neprištevne nihče ne jemlje resno...
Odgovori
+6
8 2
BoriSe
01. 04. 2026 20.25
Ampak so ravno zaradi neprištevnosti nevarni!
Odgovori
+2
3 1
chubba
01. 04. 2026 19.29
To bi bilo najlepše darilo za mir v Evropi in na svetu. Tudi to vojno z Ukrajino so zakuhali, zdaj so pa posledice pustili Evropi.
Odgovori
+5
7 2
Pujček
01. 04. 2026 19.25
In pred kom nas Nato brani?
Odgovori
+1
4 3
BoriSe
01. 04. 2026 20.26
Ja to pa samo Trumo ve! Pred zblojenci kakor je on!
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
01. 04. 2026 19.25
Iran je zanimiv. Imajo res močno kulturo, ampak še vedno je to kar nekaj.
Odgovori
-4
1 5
BoriSe
01. 04. 2026 20.28
Kar nekaj!? A zato, ker ne verjamejo v tvojega Boga, ki ne obstaja!? Cerkev in vera sta bila vedno samo način za kontrolo ljudi!
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
01. 04. 2026 19.24
Upajmo da se stvari uredijo. Sigurno bo svet bolj varen sedaj.
Odgovori
+2
3 1
Pujček
01. 04. 2026 19.24
Trump razmišlja? Po nastopih sodeč ni videt.
Odgovori
+5
6 1
BoriSe
01. 04. 2026 20.29
Pa kaj je s teboj prijatelj!? A ti misliš, da Trumo sploh lahko kaj razmišlja!? Zelo malo verjetno! Saj ni zmožen!
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
01. 04. 2026 19.23
Eni vidijo samo negativno. Trump hoče dobro.
Odgovori
-7
2 9
MladInPerspektiven
01. 04. 2026 19.26
Seveda samo dobro za IZBRANCE tudi Izraelci hočejo samo dobro in kot pravijo POMAGAJO Palestincem , Irancem da se ne mučijo preveč in jim pošiljajo bombe od 1Tone do 10 ali več in ti ubogi ljudje potem delajo samomore. Res so dobri, Trumpek si res zasluži nobelovo nagrado v HAGU
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
01. 04. 2026 19.29
Bolje preventiva kot kurativa vem pa da je Izrael velik problem tam/
Odgovori
+0
2 2
MladInPerspektiven
01. 04. 2026 19.31
Seveda zakaj bi zdravil če lahko hmmm🤣🤣🤣😂😂😂😂😂prišparaš ogromno dolarjev
Odgovori
+0
1 1
ecoliqua
01. 04. 2026 19.23
Trump dela za orożarsko industrijo...Enako kot JJ tudi Trump slużi z provizijam od prodaje. Ko desnica vlada je svet v vojni in mati narava v teżavah. Desnica uničuje svet in naravo...in to samo za denar....
Odgovori
+0
2 2
Vera in Bog
01. 04. 2026 19.23
Ameriki smo veliko dolžni vsj zahodna Evropa ogromno. Je problem če bi jim malo pomagali sedaj ko so v težavah?
Odgovori
-2
2 4
