Trump razmišlja o zamrznitvi carin za avtomobiliste

EU in ZDA medtem začele pogovore o trgovinskih odnosih

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški minister za trgovino Howard Lutnick sta se na ponedeljkovem srečanju v Washingtonu, ki je trajalo več ur, dotaknila različnih trgovinskih vprašanj, tako carin kot drugih trgovinskih omejitev. EU si bo še naprej prizadevala za dogovor, hkrati pa bo nadaljevala pripravo dodatnih protiukrepov.

Kot so za STA pojasnili v Evropski komisiji, EU vztraja, da se pri aktualnih trgovinskih vprašanjih da prednost pogajanjem pred povračilnimi ukrepi. Carine namreč škodijo gospodarstvoma obeh strani, podjetjem in potrošnikom. Je pa treba ob negotovosti, ki jo prinaša ameriška carinska politika, ukrepati, so poudarili.

Šefčovič in Lutnick sta se dotaknila različnih vprašanj, pri čemer sta spregovorila o možnostih za pošten in obojestransko koristen dogovor. Komisar je ponovil, da si EU in ZDA delijo številne izzive in da bi jih lahko reševali v korist obojih.

Posebno pozornost sta namenila ponudbi EU v zvezi z brezcarinskim trgovanjem z ZDA na področju industrijskega blaga, tudi avtomobilov, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump sicer označil za nezadostno za odpravo ameriškega trgovinskega primanjkljaja, presežnim svetovnim zmogljivostim v sektorjih jekla in aluminija ter odpornosti dobavnih verig na področju čipov in farmacevtskih izdelkov.

"EU bo k pogovorom še naprej pristopala na konstruktiven način, da se opredeli področja skupnega interesa. Jasno je, da bodo za uspešen epilog v 90-dnevnem oknu potrebna znatna skupna prizadevanja," so navedli v Bruslju.

Kot so tudi izpostavili, evropska stran opravlja svoj del naloge, zdaj pa morajo svoje narediti še na ameriški strani. "Kot vsaka pogajanja morajo tudi ta potekati dvosmerno, tako da nekaj na mizo prineseta obe strani," so pristavili.

V Evropski komisiji so predlagali, da se pogovori nadaljujejo na ravni stroke. Ta trenutek tako še ni dogovorjenega novega srečanja na ravni komisar-minister, naj bi pa ostala v stiku.

Komisija bo sicer za primer, da pogajanja ne prinesejo uspešnega rezultata, nadaljevala pripravo dodatnih protiukrepov. "Vse ostaja na mizi," so sklenili v Bruslju.

Trump je EU obtožil, da je bila ustanovljena za izkoriščanje ZDA, in v začetku aprila napovedal 20-odstotne carine na uvoz iz povezave, ki jih je nato prejšnji teden za 90 dni zamrznil. Do izteka tega roka so v ZDA v veljavi 10-odstotne carine na uvoz blaga.

EU je posledično napovedala 90-dnevni odlog izvajanja protiukrepov v odziv na marca uvedene 25-odstotne dodatne carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki bi se morali v delu začeti izvajati danes.