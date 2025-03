Trump razmišlja o tem, da bi tretjič postal predsednik ZDA

Trump je novinarjem na Air Force One med letom od Floride do Washingtona pojasnil, da ga je več ljudi prosilo za tretji mandat. Dodal je, da bi to bil celo njegov četrti mandat, ker so bile, kot še vedno trdi, druge volitve leta 2020, 'popolnoma prirejene'. Trump je te volitve izgubil proti demokratu Joeju Bidnu. Trump je še dodal dodal: "Zdaj še sicer ne želim govoriti o tretjem mandatu, ker imamo za to še veliko časa."

Vsak poskus, da ostane na položaju, bi bil sicer pravno sporen in ni jasno, kako resno bi lahko Trump sledil tej zamisli. A vse kaže na izjemno željo po ohranitvi oblasti Donalda Trumpa, ki je pred štirimi leti že kršil demokratične tradicije, ko je poskušal razveljaviti volitve, ki jih je izgubil proti Bidnu, še poroča AP.