Tujina

Trump razočaran nad Melonijevo: Mislil sem, da je pogumna, a sem se motil

Rim/Washington, 14. 04. 2026 17.55 pred eno minuto 3 min branja 3

K.H.
Melonijeva in Trump sta bila do nedavnega precej naklonjena drug drugemu.

Ameriški predsednik Trump je v pogovoru za italijanski časnik dejal, da je šokiran, ker mu italijanska premierka Giorgia Meloni ne želi pomagati v vojni z Iranom. Svojo kritiko je izrazil po tem, ko je Melonijeva Trumpove izjave o papežu označila za nesprejemljive.

Še pred mesecem dni je ameriški predsednik Donald Trump italijansko premierko Giorgio Meloni opisoval kot "prijateljico" in "odlično vodjo". V današnjem telefonskem pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera pa je povsem obrnil ploščo. "Ali vam je Italijanom všeč, da vaša premierka ne dela nič, da bi dobila nafto? Ali jo imajo ljudje radi? Niti predstavljati si ne morem. Šokiran sem nad njo. Mislil sem, da je pogumna, a sem se motil," je dejal.

Potožil je, da Melonijeva ZDA "noče pomagati v vojni". Italija je konec marca zavrnila uporabo vojaške baze Sigonella na Siciliji za dve ameriški bojni letali, ki sta bili namenjeni v Iran. 

"Čeprav Italija prejema nafto od tam, čeprav je Amerika zelo pomembna za Italijo, ona ne misli, da bi se morala Italija vključiti. Misli, da mora Amerika opraviti delo za njo," je dejal Trump.

Melonijeva ostro nad kritiko papeža

Trump je svoje razočaranje nad Melonijevo izrazil dan po tem, ko se je ta distancirala od njegovih kontroverznih napadov na papeža Leona XIV. Trump je med drugim zapisal, da si ne želi papeža, "ki misli, da ima Iran lahko jedrsko orožje, ki ni naklonjen ameriškemu napadu na Venezuelo in kritizira predsednika ZDA". Zapisal je še, da bi mu moral biti Leon XIV. hvaležen, saj da je bil za papeža izbran samo zato, ker je Američan. Melonijeva je te Trumpove komentarje označila za nesprejemljive in poudarila: "Papež je vodja katoliške cerkve in prav in normalno je, da poziva k miru in obsoja vse oblike vojne." 

Melonijeva in Trump sta bila do nedavnega precej naklonjena drug drugemu.
Melonijeva in Trump sta bila do nedavnega precej naklonjena drug drugemu.
FOTO: Profimedia

Tudi več drugih politikov iz njene konservativne stranke Fratelli d'Italia je kritiziralo Trumpove izjave in objavo slike, ki je bila ustvarjena z umetno inteligenco in ki Trumpa prikazuje kot Jezusa Kristusa.

Na vprašanje, kako odgovarja na Melonijev očitek o tem, da so njegove izjave "nesprejemljive", je Trump odgovoril, da je nesprejemljivo to, kar govori Melonijeva. "Ona je nesprejemljiva, ker je ne zanima, ali ima Iran jedrsko orožje in da bi Italijo vrgel v zrak v dveh minutah, če bi imel priložnost. Melonijeva ni več ista oseba, Italija pa nikol ne bo ista država. Migracije ubijajo Italijo in celo Evropo," je dejal Trump. 

Preberi še Po ostrih kritikah Trump izbrisal sliko sebe kot Jezusa Kristusa

Trump je za Corriere della Sera dejal še, da se z Melonijevo že dolgo ni pogovarjal in dodal: "Noče nam pomagati z Natom, noče nam pomagati, da se znebimo jedrskega orožja."

Na vprašanje, ali je Italijo prosil za uporabo minolovcev v Hormuški ožini, je Trump odgovoril, da je Rim prosil, naj pošlje, karkoli želi, vendar da "tega nočejo, ker je NATO papirnati tiger".

Nekateri opozicijski politiki so Trumpove izjave vzeli kot "dokaz", da je italijanska premierka vse bolj izolirana. "Meloni zapuščajo celo njeni lastni ljudje, njen guru, njen vodja," je na X zapisal nekdanji premier Matteo Renzi in dodal, da se je njen "propad šele začel".

Spet drugi pa menijo, da bi lahko Melonijeva situacijo obrnila v svojo korist. "Trumpov napad je potencialna usluga," meni Lorenzo Castellani, profesor z rimske Univerze Luiss. Kot pravi, bi se lahko premierka osredotočila na "suverenost, nacionalni interes in humanitarnost", s čimer bi se lahko distancirala od svoje pretekle usklajenosti z ameriškim predsednikom, ki je po anketah vse manj priljubljen.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Maribor?an 1
14. 04. 2026 18.11
Italija Španija in še kakšna država v EU ko si upa kaj rečt. Napadene so bile že vse države ki imajo Nafto zdaj pa še Iran kdaj se bo nehalo.
Fluxx
14. 04. 2026 18.05
Nova ura nova žalitev. Trump je res dementen starček.
