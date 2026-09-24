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Trump rekel, diplomati sledili: umetna inteligenca postala 'superinteligenca'

24. 09. 2026 11.03 pred 32 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Ameriški predsednik Donald Trump na razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN

Trumpov nov izraz je očitno zelo hitro postal del uradne ameriške komunikacije. State Department je diplomatom v uradu, ki skrbi za odnose z ZN in drugimi mednarodnimi organizacijami, naročil, naj izraz "umetna inteligenca" v dokumentih in uradnih nastopih nadomestijo s "superinteligenca" oziroma "SI".

Kot poroča AP News in drugi ameriški mediji, je ameriško zunanje ministrstvo diplomatom v svojem uradu za mednarodne organizacije naročilo, naj v vseh komunikacijah namesto izraza "umetna inteligenca" uporabljajo izraz "superinteligenca", potem ko je predsednik Donald Trump ta teden na zasedanju Generalne skupščine ZN napovedal preimenovanje tehnologije.

Ameriški predsednik Donald Trump na razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN
Ameriški predsednik Donald Trump na razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN
FOTO: AP

"Po predsednikovem današnjem govoru na Generalni skupščini prosim vse omembe 'umetne inteligence' v naših dokumentih in stališčih spremenite v 'superinteligenco'. V prihodnje bomo v vseh izjavah, stališčih in gradivih za medije uporabljali 'SI'," je v elektronskem sporočilu zaposlenim zapisal Michael Drager, namestnik pomočnika ameriškega zunanjega ministra za urad za mednarodne organizacije.

Omenjeni urad je pristojen za ameriška diplomatska predstavništva pri ZN in drugih večstranskih organizacijah po svetu. Za zdaj ni jasno, ali bodo enako navodilo dobili tudi drugi oddelki zunanjega ministrstva.

'Umetna' daje vtis, da je 'lažna'

Trump je v govoru dejal, da beseda "umetna" daje vtis, da je inteligenca "lažna", zato naj bi ameriški vladni dokumenti odslej uporabljali izraz "superinteligenca". "Od tega trenutka naprej bodo vsi ameriški dokumenti, upajmo pa tudi svetovni, uporabljali veliko natančnejši izraz 'super' namesto 'umetna'. Torej: superinteligenca," je dejal Trump.

Navodilo diplomatom je bilo poslano kmalu po njegovem govoru. V sredo so ameriški predstavniki izraz SI že uporabili tudi na zasedanju Varnostnega sveta ZN o umetni inteligenci.

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KOMENTARJI1

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jutri_pa_res
24. 09. 2026 11.54
Čudno, da je ni preimenoval v Ameriška inteligenca...Potem bi kratica AI ostala...
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