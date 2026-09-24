Trump rekel, diplomati sledili: umetna inteligenca postala 'superinteligenca'

Kot poroča AP News in drugi ameriški mediji, je ameriško zunanje ministrstvo diplomatom v svojem uradu za mednarodne organizacije naročilo, naj v vseh komunikacijah namesto izraza "umetna inteligenca" uporabljajo izraz "superinteligenca", potem ko je predsednik Donald Trump ta teden na zasedanju Generalne skupščine ZN napovedal preimenovanje tehnologije.

"Po predsednikovem današnjem govoru na Generalni skupščini prosim vse omembe 'umetne inteligence' v naših dokumentih in stališčih spremenite v 'superinteligenco'. V prihodnje bomo v vseh izjavah, stališčih in gradivih za medije uporabljali 'SI'," je v elektronskem sporočilu zaposlenim zapisal Michael Drager, namestnik pomočnika ameriškega zunanjega ministra za urad za mednarodne organizacije.

Omenjeni urad je pristojen za ameriška diplomatska predstavništva pri ZN in drugih večstranskih organizacijah po svetu. Za zdaj ni jasno, ali bodo enako navodilo dobili tudi drugi oddelki zunanjega ministrstva.