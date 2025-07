Trump: Rekel sem Putinu, da bom bombardiral Moskvo, če napade Ukrajino

Trump je pred donatorji tudi trdil, da bo preprečil vojne, ki so se odvijale v času mandata Joeja Bidna . Pri tem je posebej omenil Ukrajino in Gazo.

Na enem od dogodkov za zbiranje sredstev je Trump napovedal, da bo izključil vse študente, ki bodo sodelovali v protestih, pri čemer je imel v mislih propalestinske demonstracije na ameriških fakultetah. "Izključil bi vse študente, ki bodo protestirali," je dejal Trump. "Ti ljudje so naredili veliko napako. Odstranite jih in mislim, da se bo to ustavilo."

Ko je eden od donatorjev izrazil zaskrbljenost, da bodo "nekateri od teh študentov nekega dne vodili to državo", je Trump udeležence pozval, naj bodo "radodarni" in mu pomagajo pri ponovni izvolitvi. "Če me izvolite, bomo to gibanje vrnili nazaj za 25 do 30 let."

Na drugem dogodku je Trump trdil, da so republikanci finančno prikrajšani, ker, kot je dejal, "socialni primeri vedno volijo demokrate". "Sindikati dajejo veliko denarja, javni sektor daje veliko denarja in imajo prednost socialne pomoči," je dejal.

Nato je nagovoril svoje judovske donatorje: "Edino, kar lahko rečem svojim judovskim prijateljem, je, da morate svoje ljudi prepričati, da začnejo voliti republikance." Med shodom se je Trump pohvalil tudi, da je prepričal bogatega donatorja, da je svojo začetno donacijo povečal z enega milijona dolarjev na 25 milijonov dolarjev. "In dal mi je 25 milijonov dolarjev. Noro," je dejal Trump. "Morate imeti pogum, da vprašate. Morate jih prepričati."