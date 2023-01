Trump republikance pozval k podpori McCarthyju v kongresu

Vodja republikancev Kevin McCarthy iz Kalifornije še vedno upa na izvolitev, vendar se je doslej soočal z odločno opozicijo nekaterih skrajno desnih članov svoje poslanske skupine, ki so zvesti nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Sedaj se je situacija nekoliko spremenila, saj je Trump dejal, da so sinoči potekali "res dobri pogovori" in da je prišel čas, da vsi republikanci v predstavniškem domu glasujejo za Kevina McCarthyja.

S Trumpovo podporo je precej bolj verjetno, da se bo McCarthyju v naslednjem krogu glasovanja uspelo zavihteti na položaj predsednika predstavniškega doma kongresa. Glasovanje se bo znova začelo ob 18. uri po srednjeevropskem času.

V vseh treh krogih glasovanj je največ glasov sicer dobil novi vodja demokratov Hakeem Jeffries iz New Yorka, ki je na čelu stranke nasledil Nancy Pelosi iz Kalifornije. Demokrati so po dolgih letih tokrat povsem enotni in uživajo v težavah republikancev, ki kljub večini ne morejo potrditi svojega kandidata.

