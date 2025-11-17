Svetli način
Tujina

Trump republikance pozval, naj glasujejo za objavo Epsteinovih dosjejev

Washington, 17. 11. 2025 06.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
K.H. , STA
Komentarji
43

Ameriški predsednik Trump je republikance v predstavniškem domu pozval, naj glasujejo za objavo Epsteinovih dosjejev. Trump je sicer pred tem nasprotoval objavi, nenadni preobrat pa se je zgodil po tem, ko je več deset republikancev napovedalo, da bodo zahtevo podprli.

"Nimamo česa skrivati in čas je, da se umaknemo od te demokratske potegavščine, ki jo izvajajo norci iz radikalne levice, da bi odvrnili pozornost od velikega uspeha republikanske stranke," je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo pozno zvečer zapisal na družbenih omrežjih. Dodal je, da bi morali republikanci v predstavniškem domu glasovati za objavo Epsteinovih dosjejev. 

Predstavniški dom naj bi v torek glasoval o pobudi, ki zahteva, da ministrstvo za pravosodje objavi dosjeje o pokojnem milijarderju in obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Podporniki ukrepa naj bi že sedaj imeli dovolj glasov za uspeh pobude, ni pa jasno, ali bi bila ta lahko sprejeta tudi v senatu.

Ta nenadna velika sprememba Trumpovega stališča je sledila ostremu boju znotraj republikanske stranke glede dosjejev in je implicitno priznanje, da imajo podporniki ukrepa dovolj glasov, da bo sprejet v predstavniškem domu. 

"Vseeno mi je," je Trump zapisal v objavi in dodal: "Vse, kar me zanima, je, da se republikanci spet zberejo."

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Demokrati in republikanci iz kongresnega odbora za nadzor in vladne reforme so nedavno objavili več kot 20.000 dokumentov iz Epsteinove zapuščine. Med njimi je bilo tudi dopisovanje med Epsteinom in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki omenja Trumpa.

Epsteina so zaradi spolne zlorabe mladoletnic aretirali leta 2019, kasneje je v newyorškem priporu storil samomor. Njegov primer še dandanes odmeva v ZDA, zlasti zaradi povezav s številnimi vplivnimi predstavniki, vključno s Trumpom, ki zavrača kakršnokoli vpletenost v kriminalne dejavnosti pokojnega spolnega prestopnika.

Med predvolilno kampanjo je lani trdil, da podpira objavo vladnih dokumentov v zvezi z Epsteinom, odkar je prevzel predsedniški položaj, pa je objavi nasprotoval. Nekateri kritiki so mu zato očitali, da nekaj skriva, čeprav doslej še ni bilo nobenega dokaza ali namiga, da bi Trump kakorkoli sodeloval pri spolnih zlorabah z Epsteinom.

Preberi še Epsteinovi dosjeji povzročili razkol v Trumpovi vladi

Vprašanje je povzročilo delitve tudi med Trumpu sicer zvestimi republikanci, celo nekaterimi najtesnejšimi zavezniki znotraj gibanja Maga. Trump je denimo zaradi tega minuli konec tedna članici predstavniškega doma Marjorie Taylor Greene umaknil podporo za ponovno izvolitev na vmesnih volitvah prihodnje leto.

"Nekatere člane republikanske stranke izrabljajo in tega ne smemo dovoliti," je v nedeljo glede republikanskih kongresnikov, ki so se pridružili pozivu demokratov k objavi dosjejev, zapisal Trump.

Po nedavni kongresni objavi dokumentov je sicer Trump od pristojnih oblasti zahteval preiskavo povezav med Epsteinom in nekdanjim demokratskim predsednikom Billom Clintonom ter več drugimi demokrati.

V nedeljo je znova poskusil obrniti pozornost na Clintona. "Pravosodno ministrstvo je že pregledalo več deset tisoč strani o Epsteinu in preučuje tudi različne demokratske operativce (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers itd.) in njihov odnos z Epsteinom in odbor predstavniškega doma za nadzor ima lahko vse, do česar so zakonsko upravičeni, VSEENO MI JE," je med drugim zapisal.

KOMENTARJI (43)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DJ-Pero
17. 11. 2025 08.58
+1
Kako pa kaj "naša" Melanija gleda na "novo" afero? Spet tesno podpira svojega zvestega partnerja? :)
ODGOVORI
1 0
Wolfman
17. 11. 2025 08.58
Trump nori za mladoletnicami, dobesedno obbožuje jih in ne more si ne nikakor pomagati! Melanijo ima zraven na povodcu samo za to, ala družinski človek ter ala urejene družinske vrednote v predvolitvenem času...
ODGOVORI
0 0
DJ-Pero
17. 11. 2025 08.56
+3
"...od te demokratske potegavščine." Ha,ha,ha! :))) A to je "potegavščina", ko bojda mladoletnice premetavaš?
ODGOVORI
3 0
jank
17. 11. 2025 08.55
+3
Trumpu ni mu preostalo nič drugega kot da se vda. Bo pa zagotovo vse zanikal, nazadnje nam bo povedal, da Epstina ni nikoli videl.
ODGOVORI
3 0
simc167
17. 11. 2025 08.53
+2
zaprite to oranžno ogabo neuravnovešeno
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
17. 11. 2025 08.51
-4
Epstein je bil levičar in krog njegovih "prijateljev" bo sedaj precej širši.
ODGOVORI
0 4
Endless
17. 11. 2025 08.50
-5
Prvo je ustavil vojno v Palestini, potem tisto z BBC, zdaj še to .. levim se bo utrgalo ... histerija na vrhuncu
ODGOVORI
0 5
Wolfman
17. 11. 2025 08.55
+0
albnsko-Azerbajdžanko vojno je v sekundi ustavil. in celotna Albanija in Azerbajdžan sta se mu posmehovala. to je bilo smeha kot še nikoli prej na trumpov račun laži in zavajanja!
ODGOVORI
1 1
MladInPerspektiven
17. 11. 2025 08.44
+4
Nevarno je, k neuravnovešena oseba ima takšno moč in lahko vpliva na vse in vsakogar. Ampak bodimo realni "DEMOKRACIJA" je točno to - MOČ BOGATIH in vplivnih.
ODGOVORI
6 2
Artechh
17. 11. 2025 08.49
-2
Meni zgleda zelo uravnovešen v primerjavi z Bidnom ki se ni spomnil kje se gre iz odra
ODGOVORI
1 3
Wolfman
17. 11. 2025 08.44
+2
Še sami amrečani ne verjamejo temu sionističnemu migrantskemu židu Trumpum, vojnemu krimnalcu, morilcu otrok in največji prijatelj najbolj osovražene osebe na svetu Netanjahuju! Kaj ste res prezrli videno skandiranje ter glasno vzklikanja booo predsedniku in očetu ZDA na stadionu Washingotna na tekmi NFL!
ODGOVORI
5 3
Artechh
17. 11. 2025 08.50
+0
Tisti ki so ga volil mu, drugi pa itak niso relavantni ker so bili od začetka proti... In zgubili volitve
ODGOVORI
1 1
klop12
17. 11. 2025 08.43
-1
a sta bLondi in ka$ dovolj dokumentov pocufala ven? razne pedo in gejevske scene Trumpa? Da ne omenjam Donald Lewinsky scene Clintonu
ODGOVORI
2 3
suleol
17. 11. 2025 08.43
+0
zvozganje na slovensko himno slovenci odprite oci, ko so rabili izkoriscat nase transferje smo bli ok zdele bojo pa zvizgal, ko so bezal iz kosova u mk so isto nardil jokal teli jim pomagal dons delajo sr, isto bo pri nas, narod brez spostovanja do drugih tko da treba narest ceto do kam lahko grejo
ODGOVORI
2 2
Endless
17. 11. 2025 08.35
+0
Smešne reakcije. Prej : daj ven dosje če upaš! Zdaj : vse si izbrisal in dal ven! 🤣🤣 .. kot da je to nekaj kar dobi predsednik v roke in malo ven strga 😆 .. ljudje, problem je bil v tem, ker so se z Epsteinom družili vsi, levi, desni .. vsa elita .. in ti so pritiskali na vse predsednike do sedaj .. do sedaj ! Zdaj je pa konec .. pandorina skrinjica se odpira, karte so odprte, domine bodo padle .. da vidimo kdo je, kdo ni .. glasni se najbolj tresejo
ODGOVORI
5 5
Gernig
17. 11. 2025 08.39
-2
Nimaš stika z realnostjo. Dogajanje nima nobene veze s “pandorino skrinjico”, ampak s tem, da Trump izgublja podporo znotraj lastne stranke. Z zadnjimi potezami poskuša samo zmanjšati odliv lojalnih republikancev – tistih, ki imajo še vedno občutek za pravico in niso pripravljeni slepo braniti nekoga, ki potiska stranko v propad. To ni razkritje elit, ampak politični manever za reševanje lastne kože.
ODGOVORI
2 4
Artechh
17. 11. 2025 08.43
-3
Trump ne izgublja podpore med svojimi. Pa tudi če bi jo. Tretjega mandata tako ne more dobit in 80tim se bliža nevem kaj bi bil njegov motiv.
ODGOVORI
0 3
Tomma
17. 11. 2025 08.44
+0
Dosje je v rokah pravosodnega ministrstva. Trump bi ga lahko izdal kadarkoli. Je pa naredil vse, da do tega glasovanja ne bi prišlo, zdaj, ko je očitno, da tega ne more preprečiti, pa se dela kot da to podpira.
ODGOVORI
3 3
Endless
17. 11. 2025 08.45
+0
Gernig, v kateri podmladek spadaš .. levica, Svoboda? Pa saj je vseeno a ne. Jokaj
ODGOVORI
1 1
Gernig
17. 11. 2025 08.46
-2
To, da “Trump ne izgublja podpore med svojimi”, je preprosto napačno. Del republikanske baze ostaja zvest, ampak strankarska elita, donatorji in vplivne figure se od njega umikajo – in to je tisto, kar ga res skrbi. Ni pomembno, ali lahko dobi tretji mandat. Njegov motiv je očiten: zaščita lastnega vpliva, moči in predvsem pravnega položaja. Če izgubi podporo znotraj stranke, izgubi ščit. Vse ostalo so pravljice za javnost.
ODGOVORI
0 2
Gernig
17. 11. 2025 08.48
+1
Endless, to, v kateri “podmladek” naj bi spadal, je popolnoma nepomembno in samo kaže, da ti zmanjkuje argumentov. Politika ni nogometno navijanje. Govorimo o dejstvih, ne o navijaških barvah. Če je edini odgovor “jokaj”, potem očitno nimaš nič konkretnega za povedati. Raje se drživa vsebine kot etiketic.
ODGOVORI
1 0
simc167
17. 11. 2025 08.55
ti si 100% v sekti debilnih slovencev
ODGOVORI
0 0
royayers
17. 11. 2025 08.34
-1
seveda, skoraj eno leto so urejali dokumente, zdaj so pripravljeni in Trump kakopak ni kriv. on je poosebljenje kulturnega, zvestega katolika, kateremu sta bog in družina na prvem mestu.
ODGOVORI
3 4
Gernig
17. 11. 2025 08.31
+0
Trumpova poteza deluje kot taktični obračun, poskus discipliniranja stranke in ohranjanja nadzora nad glasovanji. A hkrati razkriva nekaj, kar je bilo dolgo skrito pod površjem: dejanski padec njegove notranje opore v GOP. Če se v glasovanje pripravi vstopiti med 40 in celo več kot 100 republikancev, pri čemer so med njimi celo njegovi dosedanji zavezniki ali ključni predstavniki MAGA frakcije, kot sta Thomas Massie in Marjorie Taylor Greene, to kaže na dve stvari: Trenutek strateškega razhajanja v stranki – nekateri republikanci so, očitno, pripravljeni iti proti Trumpovi liniji, tudi če so mu bili ideološko blizu. Zmanjšano zaupanje v Trumpovo politično presojanje – ko se od tebe oddaljijo celo tisti, ki so veljali za “trde jedrnike”, to pomeni, da izginja strah ali pričakovani politični dividendni učinek lojalnosti.
ODGOVORI
2 2
mr.poper
17. 11. 2025 08.31
+2
USA državljani dobijo v kratkem malo govedine ,republikanci se seveda strinjajo, haha kam jih je pripeljal Problem je ,da po celi usa NE bo rasla trava .
ODGOVORI
5 3
Potouceni kramoh
17. 11. 2025 08.28
+1
Trumpa je potrebno predlagati za Nobelovo nagrado za pokvarjenost brezobraznost in primitivnost ter neotesanost.
ODGOVORI
8 7
abcde1234
17. 11. 2025 08.27
+2
Mene ne zanimajo ne levi in ne desni, ne republikanci in ne demokrati, ampak dejstvo je, da Tramp ni prijateljeval z Epsteinom zaradi recimo nasvetov o tem, kdaj se sadijo tulipani na vrtu hahaha
ODGOVORI
6 4
Wolfman
17. 11. 2025 08.23
-2
Resnično vsebina dosjejov nikoli več ne boste prebrali! Vse je sedaj v fajlih prirejeno, spremenjeno, brisano, dopolnjeno...! Vprašajo pa lahko tisto nesrečno 13letna deklico katero je Trumpa ogovarjal, da ga spominja na njego hčero, da je enakih let kot njegova 13 letna hčerka in podobno.
ODGOVORI
4 6
Artechh
17. 11. 2025 08.28
+3
A to je to? Kaj je tu nenavadnega? To vsi starejši delajo.... Eni ste res...
ODGOVORI
5 2
Wolfman
17. 11. 2025 08.31
-3
A je Trump kafarkoli karkoli pošteno dobil?
ODGOVORI
1 4
Wolfman
17. 11. 2025 08.35
-2
Otroci so že od nekdaj žrtve največ židovske narave in preverznosti. Poglejte si Gazo,otroke v Hollywoodu..., na zabavah preverznih bogatinov. Vse organizirajo židje in potem mislite, da je Trump drugače n žid?
ODGOVORI
0 2
Lzak128
17. 11. 2025 08.20
+1
Tale je pa res čisto skregan s svojo pametjo res.
ODGOVORI
6 5
abcde1234
17. 11. 2025 08.17
+3
Če kdo misli, da Trump ni sodeloval v Epsteinovih svinjarijah, je pa res eno neumno stvorenje. Če je namakal v ono porno Storm, ki je bila v lajfu pospricana z tisočimi različnimi spermami (bljak) in požrla več tičev kot je tramp babnic srečal v lajfu, potem je vse jasno.
ODGOVORI
8 5
Actual Asparagus
17. 11. 2025 08.21
+1
tudi tebe muči TDS ? (Trump derangement syndrome) ..? Potrebuješ pomoč kolega? Blinkni z okico 2x.
ODGOVORI
4 3
Endless
17. 11. 2025 08.22
+0
Pripravi kokice, pir in .. robčke .. kmalu bo vse jasno
ODGOVORI
1 1
