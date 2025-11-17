Trump republikance pozval, naj glasujejo za objavo Epsteinovih dosjejev

"Nimamo česa skrivati in čas je, da se umaknemo od te demokratske potegavščine, ki jo izvajajo norci iz radikalne levice, da bi odvrnili pozornost od velikega uspeha republikanske stranke," je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo pozno zvečer zapisal na družbenih omrežjih. Dodal je, da bi morali republikanci v predstavniškem domu glasovati za objavo Epsteinovih dosjejev.

Predstavniški dom naj bi v torek glasoval o pobudi, ki zahteva, da ministrstvo za pravosodje objavi dosjeje o pokojnem milijarderju in obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Podporniki ukrepa naj bi že sedaj imeli dovolj glasov za uspeh pobude, ni pa jasno, ali bi bila ta lahko sprejeta tudi v senatu.

Ta nenadna velika sprememba Trumpovega stališča je sledila ostremu boju znotraj republikanske stranke glede dosjejev in je implicitno priznanje, da imajo podporniki ukrepa dovolj glasov, da bo sprejet v predstavniškem domu.

"Vseeno mi je," je Trump zapisal v objavi in dodal: "Vse, kar me zanima, je, da se republikanci spet zberejo."