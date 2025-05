Trump že v zraku z vojaškim spremstvom, na tleh s častno stražo

Trump je iz predsedniškega letala Air Force One izstopil z dvignjeno stisnjeno pestjo, nato pa ga je na letališču z vojaškimi častmi sprejel savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman .

V ameriški delegaciji, ki spremlja Trumpa, so po poročanju ameriškega časnika New York Post obrambni minister Pete Hegseth, državni sekretar Marco Rubio, minister za energijo Chris Wright in minister za trgovino Howard Lutnick.