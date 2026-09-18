Na letalu ujeli Trumpa s plakatom za rušenje Kennedyjevega centra

"Kennedyjev center PORUŠEN," piše na plakatu, ki si ga je na letalu ogledoval Trump po pristanku v Marylandu 16. septembra. Napis in plakat sicer nista vidna v celoti.

Gre za že več mesecev dolgo sago o kulturnem centru, v katerem potekajo gledališke, glasbene in plesne predstave. Nazadnje je upravni odbor centra, v katerem je tudi Trump, v torek glasoval za njegovo zaprtje za določen čas. Razlog naj bi bilo slabo stanje zgradbe, upravni odbor pa da zaradi pomanjkanja financ ne more več delovati. Stroške obnove so ocenili na 257 milijonov dolarjev, a je Trump v torek na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da prenove ne bo, če njegovo ime ne bo ponovno dodano na stavbo.

Center so pred tem že večkrat kratkotrajno zaprli, nekateri pa se bojijo, da bi bilo tokratno zaprtje trajno.

Vse skupaj se je začelo že maja, ko je zvezni sodnik Christopher Cooper po razsodbi ukazal, da morajo s pročelja centra odstraniti napis Trump. Predsednik je odgovoril, da bi kompleks lahko "porušili", če njegovega priimka ne bo na glavni stavbi. Prepričan je, da bi predsedniški priimek pripomogel k pridobivanju denarja za obnovo.

Tožbo, s katero je nasprotovala Trumpovim načrtom glede centra in pozvala k odstranitvi priimka Trump z zgradbe, je sicer sprožila kongresnica Joyce Beatty, tudi članica upravnega odbora centra. Sedaj je sodnika pozvala še, naj "kristalno jasno pove, da je rušenje objekta prepovedano". Med sodno dokumentacijo je uvrstila tudi fotografije Trumpa, ki si na letalu ogleduje domnevne načrte za rušenje centra.

Sodnik Cooper je zavrnil zahtevo po nujni obravnavi te zadeve, a predsedniku vseeno naložil, da mora pred kakršnimi koli gradbenimi načrti in posegi javnost obvestiti vsaj mesec dni vnaprej.