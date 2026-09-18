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Na letalu ujeli Trumpa s plakatom za rušenje Kennedyjevega centra

Washignton, 18. 09. 2026 07.24 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.L.
Trump s plakatom o rušenju Kennedyjevega centra

Pozorni fotografi so skozi okno letala ujeli ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki si je ogledoval plakat, na katerem so načrti za rušenje Kennedyjevega centra v Washingtonu. Sodstvo ga je že pozvalo, da mora o kakršnih koli posegih v centru javnost obvestiti vsaj 30 dni vnaprej.

"Kennedyjev center PORUŠEN," piše na plakatu, ki si ga je na letalu ogledoval Trump po pristanku v Marylandu 16. septembra. Napis in plakat sicer nista vidna v celoti.

Gre za že več mesecev dolgo sago o kulturnem centru, v katerem potekajo gledališke, glasbene in plesne predstave. Nazadnje je upravni odbor centra, v katerem je tudi Trump, v torek glasoval za njegovo zaprtje za določen čas. Razlog naj bi bilo slabo stanje zgradbe, upravni odbor pa da zaradi pomanjkanja financ ne more več delovati. Stroške obnove so ocenili na 257 milijonov dolarjev, a je Trump v torek na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da prenove ne bo, če njegovo ime ne bo ponovno dodano na stavbo.

Center so pred tem že večkrat kratkotrajno zaprli, nekateri pa se bojijo, da bi bilo tokratno zaprtje trajno.

Vse skupaj se je začelo že maja, ko je zvezni sodnik Christopher Cooper po razsodbi ukazal, da morajo s pročelja centra odstraniti napis Trump. Predsednik je odgovoril, da bi kompleks lahko "porušili", če njegovega priimka ne bo na glavni stavbi. Prepričan je, da bi predsedniški priimek pripomogel k pridobivanju denarja za obnovo.

Tožbo, s katero je nasprotovala Trumpovim načrtom glede centra in pozvala k odstranitvi priimka Trump z zgradbe, je sicer sprožila kongresnica Joyce Beatty, tudi članica upravnega odbora centra. Sedaj je sodnika pozvala še, naj "kristalno jasno pove, da je rušenje objekta prepovedano". Med sodno dokumentacijo je uvrstila tudi fotografije Trumpa, ki si na letalu ogleduje domnevne načrte za rušenje centra.

Sodnik Cooper je zavrnil zahtevo po nujni obravnavi te zadeve, a predsedniku vseeno naložil, da mora pred kakršnimi koli gradbenimi načrti in posegi javnost obvestiti vsaj mesec dni vnaprej.

Kennedyjev center je ustanovil kongres kot spomenik ubitemu predsedniku Johnu F. Kennedyju. Odprli so ga leta 1971 in od takrat je gostil številne vodilne svetovne izvajalce in izvajal izobraževalne programe.

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Donald Trump Kennedyjev center ZDA

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KOMENTARJI3

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Voly
18. 09. 2026 08.13
Ta Trump je pa res narcis prve vrste! Človek kar ne more verjeti. Štejem dneve, ko se bo moral spokati, čeprav sumim, da bo naredil vse za še en mandat. Če lahko Putin, zakaj ne bi še on, se verjetno sprašuje...
Odgovori
+1
1 0
trol3
18. 09. 2026 08.06
Piše rušenje Kennedyjev centra, ne Kennedyjev center porušen
Odgovori
-1
0 1
trol3
18. 09. 2026 08.07
Kennedyjevega centra*
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-1
0 1
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