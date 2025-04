Trump: Rusija in Ukrajina sta zelo blizu dogovoru

Donald Trump je menil, da je bil petek "dober dan za pogovor in srečanja z Rusijo in Ukrajino". "Zelo blizu dogovora sta in strani bi se morali sedaj srečati na zelo visoki ravni, da to končata," je v petek zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

"O večini točk so se dogovorili," je še dodal v zapisu, ki ga je objavil po prihodu v Rim, kjer se bo danes udeležil pogreba papeža Frančiška. Drugih podrobnosti Trump, ki je pred dnevi zagrozil, da bodo ZDA, če ne bo napredka, odstopile od prizadevanj za mirovni dogovor, ni podal.