Trump Rusiji in Ukrajini: 'Naj obe razglasita zmago, naj zgodovina odloči'

"Preveč krvi je bilo prelite, meje lastnine pa so bile določene z vojno in pogumom. Morajo se ustaviti tam, kjer so," je objavil Donald Trump.

Tudi kasneje, ko je pristal na Floridi, je pozval obe strani, naj nemudoma končata vojno, pri čemer je namignil, da bo Rusija obdržala osvojeno ozemlje Ukrajine.

"Sledite bojni črti, kjer koli že je - drugače je preveč zapleteno," je povedal novinarjem na Floridi, potem ko je septembra menil, da bi lahko Ukrajina dobila nazaj vse ozemlje, ki ga je zasedla Rusija.

Volodimir Zelenski je medtem v Washingtonu na novinarsko vprašanje o Trumpovi objavi na Truth Social odgovoril, da se strinja s Trumpom. "Predsednik ima prav, moramo se ustaviti tam, kjer smo in šele potem govoriti," je dejal in dodal, da Ukrajina ni začela vojne.