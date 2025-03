Trump Rusiji zagrozil z dodatnimi carinami: Besen sem in Putin to ve

"Če se z Rusijo ne bomo mogli dogovoriti o ustavitvi prelivanja krvi v Ukrajini in če bom menil, da je za to kriva Rusija - kar morda ni res -, a če bom menil, da je za to kriva Rusija, bom uvedel sekundarne carine na nafto, na vso nafto iz Rusije," je Donald Trump davi dejal v telefonskem pogovoru z dopisnico televizije NBC Kristen Welker, ki je njegove besede citirala v današnji oddaji Meet The Press.

Sekundarne carine bi po njegovih besedah pomenile, da "ne morete poslovati v ZDA, če kupujete nafto iz Rusije". Napovedal je, da bodo tovrstne ukrepe uvedli v roku meseca dni, če ne bo dogovora o prekinitvi ognja.

Trump je po poročanju NBC dejal še, da se Putin zaveda njegove jeze, vendar zatrdil, da imata z ruskim predsednikom "zelo dober odnos" in da se "jeza lahko hitro razkadi", če bo naredil pravo stvar. Dodal je, da bosta govorila "še ta teden".