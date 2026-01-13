Naslovnica
Tujina

Trump s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz držav, ki poslujejo z Iranom

Washington/Teheran, 13. 01. 2026 07.11 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek na svojem družbenem omrežju Truth Social napovedal, da bo uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz vseh držav, ki poslujejo z Iranom. Islamska republika se že več kot dva tedna sooča z obsežnimi protivladnimi protesti, v katerih je umrlo že več sto ljudi.

Med Iranom in ZDA poteka zelo malo trgovine, kar je posledica dolgoletnih strožjih sankcij, ki so bile uvedene proti Iranu zaradi jedrskega programa.
Med Iranom in ZDA poteka zelo malo trgovine, kar je posledica dolgoletnih strožjih sankcij, ki so bile uvedene proti Iranu zaradi jedrskega programa.
FOTO: AP

Ni jasno, katere države bodo deležne novih carin. Iran med drugim posluje s Kitajsko, Združenimi arabskimi emirati in drugimi državami, kot so Irak, Turčija in Indija, poroča televizija CBS. Med Iranom in ZDA poteka zelo malo trgovine, kar je posledica dolgoletnih strožjih sankcij, ki so bile uvedene proti Iranu zaradi jedrskega programa.

Iran je sredi največjega vala protestov v zadnjih letih, ki jih je ob drugih dejavnikih spodbudila zlasti huda gospodarska kriza. Po podatkih agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA) je v protestih doslej umrlo več kot 500 protestnikov in več deset pripadnikov iranskih varnostnih sil. Trump je večkrat obljubil, da bo posredoval, če bo iranski režim začel pobijati protestnike, vendar tega doslej še ni storil.

Preberi še Iranski zunanji minister: Ne želimo si vojne, a smo nanjo pripravljeni

Letala in rakete, kibernetske in psihološke operacije ...

CBS poroča, da so Trumpa že seznanili z vrsto vojaških in tudi tajnih sredstev, ki jih poleg zračnih napadov lahko uporabi proti Iranu. Danes bo potekala seja sveta za nacionalno varnost ZDA, na kateri bodo razpravljali o tem, ni pa še jasno, ali bo prisoten tudi Trump, ki ima predviden obisk v Detroitu in govor o svoji gospodarski politiki.

Letala in rakete ostajajo osrednji del vsakega morebitnega vojaškega napada na Iran.
Letala in rakete ostajajo osrednji del vsakega morebitnega vojaškega napada na Iran.
FOTO: Shutterstock

Letala in rakete ostajajo osrednji del vsakega morebitnega vojaškega napada na Iran, vendar pa naj bi predsedniku v Pentagonu predstavili tudi možnosti kibernetskih in psiholoških operacij, namenjenih motenju iranskih poveljniških struktur, komunikacij in državnih medijev, so uradniki pojasnili za CBS. Te se lahko izvajajo hkrati s tradicionalno vojaško silo ali samostojno, ni pa jasno, kaj vse bi lahko obsegala t. i. psihološka kampanja.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem stopil v stik z ameriškim posebnim odposlancem Stevom Witkoffom s ciljem neposrednih diplomatskih pogovorov, o možnosti za srečanje pa se trenutno še dogovarjajo, poroča CBS.

Trump je pred dnevi znova posvaril, da se bo vmešal, če bodo iranske varnostne sile med protesti začele ubijati ljudi, kot so to počele v preteklosti. Iran je odgovoril, da si vojne ne želi, vendar je nanjo pripravljen, in bo v primeru agresije ZDA napadel ameriška vojaška oporišča in druge cilje v regiji.

iran carine trump uvoz zda

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
13. 01. 2026 08.07
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa.
Odgovori
0 0
