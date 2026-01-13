Trump s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz držav, ki poslujejo z Iranom

Med Iranom in ZDA poteka zelo malo trgovine, kar je posledica dolgoletnih strožjih sankcij, ki so bile uvedene proti Iranu zaradi jedrskega programa. FOTO: AP

Ni jasno, katere države bodo deležne novih carin. Iran med drugim posluje s Kitajsko, Združenimi arabskimi emirati in drugimi državami, kot so Irak, Turčija in Indija, poroča televizija CBS. Med Iranom in ZDA poteka zelo malo trgovine, kar je posledica dolgoletnih strožjih sankcij, ki so bile uvedene proti Iranu zaradi jedrskega programa. Iran je sredi največjega vala protestov v zadnjih letih, ki jih je ob drugih dejavnikih spodbudila zlasti huda gospodarska kriza. Po podatkih agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA) je v protestih doslej umrlo več kot 500 protestnikov in več deset pripadnikov iranskih varnostnih sil. Trump je večkrat obljubil, da bo posredoval, če bo iranski režim začel pobijati protestnike, vendar tega doslej še ni storil.

Letala in rakete, kibernetske in psihološke operacije ...

CBS poroča, da so Trumpa že seznanili z vrsto vojaških in tudi tajnih sredstev, ki jih poleg zračnih napadov lahko uporabi proti Iranu. Danes bo potekala seja sveta za nacionalno varnost ZDA, na kateri bodo razpravljali o tem, ni pa še jasno, ali bo prisoten tudi Trump, ki ima predviden obisk v Detroitu in govor o svoji gospodarski politiki.

Letala in rakete ostajajo osrednji del vsakega morebitnega vojaškega napada na Iran. FOTO: Shutterstock