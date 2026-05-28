Trump s popravljeno tožbo znova nad Wall Street Journal

Donald Trump je časnik in njegovega lastnika, medijskega magnata Ruperta Murdocha, junija lani tožil zaradi obrekovanja in zahteval deset milijard dolarjev odškodnine. Sodnik Darrin Gayles je tožbo 13. aprila letos zavrnil z obrazložitvijo, da Trumpu ni uspelo dokazati, da je časopis namerno objavil lažne izjave, kar je pravni standard za dokazovanje obrekovanja. Do 27. aprila mu je dal možnost za ponovno vložitev tožbe.
Wall Street Journal je danes poročal, da Trump v dopolnjeni tožbi znova trdi, da je časnik v več pogledih ravnal zlonamerno. Izpostavili so tudi dejstvo, da je predsednik ZDA večkrat zanikal, da bi bil avtor čestitke. Tako kot v prejšnji tožbi tudi tokrat zaradi obrekovanja zahteva odškodnino v višini več milijard dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Trump je izvirno tožbo proti časniku in njegovemu lastniku vložil, potem ko je časnik objavil članek, ki opisuje Trumpovo čestitko Jeffreyju Epsteinu za 50. rojstni dan v podobi ženskega akta s podpisom Donald na mednožju. Trump naj bi med drugim napisal: "Vse najboljše za rojstni dan, prijatelj, in naj bo vsak dan nova čudovita skrivnost".
Trump trdi, da je prekinil prijateljstvo z Epsteinom, preden je bogati finančnik leta 2008 na Floridi priznal krivdo za nagovarjanje k prostituciji z mladoletnico.
Epsteina so leta 2019 našli mrtvega v newyorški zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene. Uradno naj bi storil samomor, vendar je njegova smrt sprožila številna ugibanja in teorije, češ da je bil umorjen, da bi preprečili neprijetna razkritja o pomembnih osebnostih.
Ameriško pravosodno ministrstvo je v zadnjem letu objavilo ogromne količine dokumentov, povezanih z Epsteinom, v mnogih pa je omenjeno tudi Trumpovo ime, saj se je z njim družil v 90. letih prejšnjega stoletja in še nekaj let po letu 2000. Trump sicer vseskozi zanika kakršno koli povezavo z Epsteinovimi zločini, za povezavo z njimi pa tudi ni dokazov.
Wall Street Journal ni edini medij, ki ga Trump toži. Tarča njegovih kritik in tožb so tudi drugi mediji, ki jih ima za sovražne, kot so ameriški New York Times, Washington Post in CNN ter britanski BBC.
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